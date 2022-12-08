高盛：3個原因 銅過剩終結

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2023展望 港股續改善看好9大板塊
嚴格防疫措施窒礙包括生產、建設、購物等經濟活動，加上多國央行大幅加息也削弱市民消費意欲，並增加衰退風險，令經濟關係密切的銅價近半年走勢，與2020年中至2022年初相比可謂大相逕庭。惟高盛最新發表現的報告直言，3個原因，料銅的過剩情況完結。
3個原因，包括：
高盛基於上述最新行業數據，修定了......
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（詳細分析更新中）
編輯：蕭悅潾
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撰文 : 蕭悅潾 Money Times
欄名 : 券商有路捉