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高盛：3個原因 銅過剩終結

研究報告 00:06 2022/12/08

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嚴格防疫措施窒礙包括生產、建設、購物等經濟活動，加上多國央行大幅加息也削弱市民消費意欲，並增加衰退風險，令經濟關係密切的銅價近半年走勢，與2020年中至2022年初相比可謂大相逕庭。惟高盛最新發表現的報告直言，3個原因，料銅的過剩情況完結。

    點擊圖片放大
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3個原因，包括：

  • 首先是銅主要用途之一的電鍍陰極市場（Cathode Market），高盛表示，此市場維持2022年以來的明顯不足額情況（高盛最新估計供應缺口約21萬噸，相較之前為13.1萬噸），並且令到全球可見存貨跌至14年低位，此削減銅價下行風險。
  • 其次，2023年全球銅礦供應預期大幅下降，市場由今年10月時預期供求平衡變為可能出現43.4萬噸供應缺口，主因是因過去一季推算礦產增速大削三分之一至僅約3.6%，加上中國重現相關需求（由今年10月時預期供求平衡變為可能出現25萬噸需求缺口）。
  • 最後，未開發及己曾開發的銅礦項目獲批數目跌至周期低位，令供應高峰期鎖定在2024年中。

高盛基於上述最新行業數據，修定了......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

（詳細分析更新中）

編輯：蕭悅潾

更多關於中國經濟前景看法，詳見：【官方PMI】【財新PMI

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...

撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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