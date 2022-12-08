  • 18°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 02:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

瑞銀汪濤：中國經濟修復需數年

財金專欄 2022/12/08

分享：

分享：

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤，解讀中國目前的防疫政策，未來經濟重啟和經濟反彈可期之處。

中國防疫政策正逐步優化。11月11日，政府發布了進一步優化防疫工作的二十條措施，為未來可能退

...

撰文 : 汪濤 瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家

欄名 : 名家觀點

最新專欄文章

施羅德：高收益債券看高一綫
2022/12/07
施羅德：高收益債券看高一綫
中金：中國11月經濟數據偏弱
2022/12/06
中金：中國11月經濟數據偏弱
瑞士百達：保護生物多樣性基金倍增
2022/12/02
瑞士百達：保護生物多樣性基金倍增
PGIM：亞洲ESG發展空間大
2022/12/01
PGIM：亞洲ESG發展空間大
信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股
2022/11/30
信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股
疫情 中國 經濟 通脹 GDP CPI 瑞銀 汪濤 宏觀分析 新冠肺炎疫情

上一篇文章

中港通關進展 新年有好消息？

下一篇文章

防控寬‧大戶鬆
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資坐標 - 醫療股升與跌各有前因！
醫療股升與跌各有前因！
中字股實力談 - 恒指頭肩底 目標22200
恒指頭肩底 目標22200
國情知聞 - 經濟新局待開 防疫調整先行
經濟新局待開 防疫調整先行
地產代理轉戰線上 資源由分行轉投網絡宣傳
地產代理轉戰線上 資源由分行轉投網絡宣傳
專家樓論 - 今輪跌市 哪個屋苑最傷？
今輪跌市 哪個屋苑最傷？
投資坐標 - 除高息前後如何操盤?
除高息前後如何操盤?