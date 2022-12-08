瑞銀汪濤：中國經濟修復需數年

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤，解讀中國目前的防疫政策，未來經濟重啟和經濟反彈可期之處。

中國防疫政策正逐步優化。11月11日，政府發布了進一步優化防疫工作的二十條措施，為未來可能退

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