瑞銀汪濤：中國經濟修復需數年 財金專欄 2022/12/08 分享： 分享： 瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤，解讀中國目前的防疫政策，未來經濟重啟和經濟反彈可期之處。 中國防疫政策正逐步優化。11月11日，政府發布了進一步優化防疫工作的二十條措施，為未來可能退 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 汪濤 瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 施羅德：高收益債券看高一綫 2022/12/07 施羅德：高收益債券看高一綫 中金：中國11月經濟數據偏弱 2022/12/06 中金：中國11月經濟數據偏弱 瑞士百達：保護生物多樣性基金倍增 2022/12/02 瑞士百達：保護生物多樣性基金倍增 PGIM：亞洲ESG發展空間大 2022/12/01 PGIM：亞洲ESG發展空間大 信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股 2022/11/30 信銀國際：美經濟放緩 轉買公用股 疫情 中國 經濟 通脹 GDP CPI 瑞銀 汪濤 宏觀分析 新冠肺炎疫情