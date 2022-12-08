中港通關進展 新年有好消息？ 財金專欄 2022/12/08 分享： 分享： 內地大手放寬防疫，港人最關心是港府會否跟從，加快放寬各項防疫限制？香港與內地通關又能否加快？政圈有風聲指，新年前後或有進展的好消息。 港人對於與內地通關，望眼將穿，有熟悉內地情況人士表示，內地現在放寬防 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 關愛隊政府資助大縮水 團體「含淚支持」？ 2022/12/07 關愛隊政府資助大縮水 團體「含淚支持」？ 有政戲 - 「錢搵來是使的」 財司再派消費券機會高？ 2022/12/06 「錢搵來是使的」 財司再派消費券機會高？ 有政戲 - 江澤民明追悼會 李家超料留港主持大局 2022/12/05 江澤民明追悼會 李家超料留港主持大局 有政戲 - 人大破「常規」 選舉「無路捉」 2022/12/02 人大破「常規」 選舉「無路捉」 有政戲 - 從江澤民兩故事 看一國兩制微妙變化 2022/12/01 從江澤民兩故事 看一國兩制微妙變化 疫情 防疫措施 香港 中國