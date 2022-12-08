中港通關進展 新年有好消息？

內地大手放寬防疫，港人最關心是港府會否跟從，加快放寬各項防疫限制？香港與內地通關又能否加快？政圈有風聲指，新年前後或有進展的好消息。

港人對於與內地通關，望眼將穿，有熟悉內地情況人士表示，內地現在放寬防

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入