台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 財金專欄 2022/12/08 分享： 分享： 台積電在美國亞利桑那州芯片廠房第二期工程的動工儀式，堪稱星光熠熠，除了蘋果（Apple）、美光科技（Micron）、英偉達（Nvidia）等台積電重要客戶企業的掌舵人，美國總統拜登（Joe Biden ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 2022/12/07 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 國金札記 - 就業市場仍熱 礙美降伏通脹 2022/12/07 就業市場仍熱 礙美降伏通脹 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 2022/12/06 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 國金札記 - 英保守黨補選慘敗 恐是災難之始 2022/12/06 英保守黨補選慘敗 恐是災難之始 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 2022/12/05 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 台積電 亞利桑那 Apple iPhone 美國 政治 Tesla 新台幣 美元