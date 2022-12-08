台積電赴美設廠 生產綫美國化？

台積電在美國亞利桑那州芯片廠房第二期工程的動工儀式，堪稱星光熠熠，除了蘋果（Apple）、美光科技（Micron）、英偉達（Nvidia）等台積電重要客戶企業的掌舵人，美國總統拜登（Joe Biden

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