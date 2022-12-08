瑞銀汪濤：人民幣滙率或2023下半年升值

瑞銀投資銀行亞洲經濟研究主管暨首席中國經濟學家汪濤解讀中國經濟，她預期中國出口或進一步走弱，人民幣滙率或在2023年下半年升值。考慮到市場發展，瑞銀將2022年底美元兌人民幣的預測從此前的7.25調整至7.0，將2023年底美元兌人民幣的預測從此前的7.1調整至6.8。

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11月出口按年跌幅擴大

汪濤表示，11月出口按年跌幅從10月的0.3%進一步擴大至8.7%，進口則按年下降10.6%。

鑒於科技行業處於下行周期，集成電路出口價格（從按年增長19%轉為按年下跌11%）和手機出口價格（從按年增長20%轉為按年下跌11%）均走弱約30個百分點，拖累整體出口價格下降。剔除價格影響，汪濤估計11月實際出口量按年跌幅從10月的7.2%小幅擴大至8.4%，遠低於名義增速走弱幅度。實際進口量按年下跌8.9%（10月按年下跌3.7%），同樣好於名義按年跌幅。

電子產品出口大幅走弱

汪濤表示，科技行業持續處於下行周期，同時此前新產品交付周期對出口的拉動作用似乎逐漸消退。此外，近期主要電子產品生產基地受到疫情影響，可能進一步拖累11月產品生產和交付。因此，IT產品出口按年跌幅有所擴大，特別是集成電路（按年下降27.4%）、手機（按年下降33%）和電腦（按年下降28%），共同拖累11月出口按年跌幅的一半以上（按年下降8.7個百分點中的5.3個百分點）。

消費品出口進一步小幅走弱，部分由於基數較高和海外房地產市場走弱，尤其是家具（按年下跌16%）、燈具（按年下跌18%）和玩具（按年下跌22%）。箱包和鞋類等與外出活動相關的商品持續保持了主要消費品中最強勁的增速。汽車和汽車零部件出口依然較為強勁，持續反映供應鏈改善。

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報告來源：瑞銀

編輯：陳文政

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