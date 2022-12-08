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港股牛市「徘徊期」點部署？

研究報告 12:49 2022/12/08

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於19000點間徘徊的港股，近期波動加劇，提出港股「牛市三階段」論的廣發証券，判斷當前處於牛市一、二階段之交的牛市「徘徊期」，如果出現回調則是加倉良機，繼續圍繞「三枝箭」，配置「業績上調」+「高股息策略」。

根據「牛市三階段」論，廣發判斷主權風險溢價下降驅動的港股「牛市一階段」基本到位。經歷11月以來的反彈，港股情緒已明顯改善，賣空成交比、中國主權債CDS顯著回落至正常水平。這也解釋了為何12月7日，防疫「新十條」落地，港股卻反高潮急挫：恒指失守萬九 北水流出50億 因「情緒修復」已到位

問題一：港股再升要等什麼訊號

當前處於牛市一階段二階段之交的牛市「徘徊期」，後市有望接力的港股牛市「價值重估」二階段，體現在基於地產調控、疫情防控優化落地，重點板塊政策確定性提升，市場對於基本面修復的預期得到確認，帶動估值回升。

近期，防疫政策優化的節奏遠比市場預期更積極，經濟、信用環境低位回暖可期。疫情是今年以來經濟政策的堵點，防疫政策的進一步優化，對於消費修復、生產、就業、市場主體的預期改善是廣泛的。

後市先關注社會融資規模存量的增長。回顧歷史，港股二階段「價值重估」的觸發往往是以社融為代表的信用環境指標低位改善，這一路徑比較樂觀，港股牛市不久後就會進入二階段行情。信用低位回升往往對應政策加碼，包括貨幣/財政，投資/消費刺激的組合。我們可以將社會融資規模存量按年增長和PMI視為「港股牛市二階段」行情較好的觸發信號，其中「社會融資規模存量按年增長」的領先意義相對PMI更顯著，「社融企穩」往往是港股二階段行情觸發的先決條件。

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問題二：如何操作

牛市如果出現回調，則是加倉良機。防疫政策優化—>經濟復甦這一進程在節奏上可能有起伏，行情衝高後可能有冷靜期，市場預期可能再度產生分歧，如果港股牛市行情因此出現回調，是加倉良機。

第一，如果信用環境低位修復，盈利預期迎來改善也是自然的。回顧過去10年的二階段行情，社融低位企穩回升後一段時間後，宏觀活力向微觀傳導，港股盈利預測迎來顯著上修。目前，港股盈利預期改善僅是小幅，截至2022年12月5日，恆指彭博一致預測EPS距10月底僅上修1%。

第二，本輪二階段不同於歷次的在於：監管環境趨於穩定後，以互聯網為代表的公司內生盈利能力恢復。

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問題三：買什麼板塊

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撰文 : 陳煒傑 MONEY TIMES

欄名 : 券商有路捉

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