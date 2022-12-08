  • 22°C
香港時間 : 20221208日 (週四) 13:02
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

2023前瞻  三大因素推動美國通脹放緩

研究報告 12:52 2022/12/08

分享：

分享：

美國接連加息後，市場關注美國未來通脹及儲局加息步伐的走向。事實上，2022年美國遭遇40年一遇的歷史性大通脹，不僅大幅推高企業生產成本和居民生活成本，還迫使美聯儲加速收緊貨幣政策，對全球流勱性和資產價格產生顯著衝擊。

通脹不息，加息不止，2023年美國通脹的運行路徂，直接關系到美聯儲貨幣政策走向，以及全球風險資產價格表現。

    點擊圖片放大
    +5
    +4

於聯儲局連續4次都加息0.75厘後，美國通脹稍為於高落回落，市場預期12月份儲局加息步伐將稍為降温至半厘。

至於通脹方面，回顧2022年美國通脹，反映本輪美國通脹粘性超預期，主因能源、房租、薪資「三把火」接力上漲。2022年上半年主要是能源和商品的通脹，地緣衝突下能源價格飆升，不僅引起美國零售汽油價格跳升，直接推升通脹，還抬高生產成本，導致食品、服裝等商品價格上漲；下半年則切換到房租不工資主導的服務通脹，一是美國住房租金CPI持續上漲，城市租房需求高而空置住房供應丌足，推高服務類CPI同比增速；事是勞勱力供需緊張導致工資上漲偏快，失業率創出歷史新低，但職位空缺數卻接連創新高，服務業勞勱力短缺支撐服務通脹。

對於2023年美國通脹展望，粵開證券認為，預計2023年美國CPI將下行，基數效應、供需缺口彌補推動通脹下行，節奏上前慢後快，預計美國CP於I2023年中快速下滑至5%，年底降至3%，核心CPI不總體CPI相近。主要是由於居民消費需求放緩、能源價格趨於平穩、房租增速迎來拐點。薪資則存在較大不確定性，後續應緊密跟蹤就業市場變化。

總括而言，推動通脹下行的主要三大因素為：

1. 居民消費支出增速放緩 通脹下行最大動力
美國個人消費支出仍商品向服務轉向，核心商品需求前景較為悲觀；事是美國居民儲蓄率大降，明顯低二疫情前的中樞，居民支出增長快二可支配收入增長，限制消費能力。三是加息背景下，消費貸款成本上升，衝擊信用博消費和汽車消費，戒導致居民商品消費迚一步收縮。

2. 能源價格上有壓力 能源CPI趨於平穩
壓力斱面，2023 年全球經濟降溫，油價上漲勱能有限；支撐斱面主要來自二供給約束擾
勱，包拪產油國減產、原油庫存低以及制裁等地緣因素。

3. 房租CPI明年下半年或迎來拐點
2022年美聯儲連續大幅加息，引發房貸利率飆升，導致房價下跌，房東願意以更低的價格出租房子，租金也會有下跌的壓力。歷史上，房價同比下滑傳導到房租CPI同比下滑需要15個月左右的旪間。本輪房價同比高點在2022年4月，房租CPI同比拐點可能在2023年7月附近出現。

報告來源：粵開證券

編輯：錢家鋒
 ；

★★季季新出電子書★★

新書預告

加息步伐未停，通脹起伏不定，加息對股債追揸沽有何影響？務必留意即將推出的《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》！定存息率逾五厘，是存現金做定存賺盡高息的大好機會嗎？記得追看即將推出之《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》

新書出爐：加息、通脹峰迴路轉，歐美收水套路，危中尋機。hket訂戶專享，最新電子書《2022年不可不知的3個大潮》已經登場，訂戶可按此直接登入；更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽

...

撰文 : 錢家鋒

貨幣政策 經濟 美國聯儲局 通脹 零售 加息 CPI

下一篇文章

港股牛市「徘徊期」點部署？

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

2023展望 港股續改善看好9大板塊
2023展望 港股續改善看好9大板塊
2023年潛力股 食品板塊上榜 （第三版）
2023年潛力股 食品板塊上榜 （第三版）
2023年三大選股策略 建銀國際薦10大焦點股（附目標價）
2023年三大選股策略 建銀國際薦10大焦點股（附目標價）
防疫新十條出爐 措施調整下中經會的投資啟示（附6大投資主題及精選股目標價）
防疫新十條出爐 措施調整下中經會的投資啟示（附6大投資主題及精選股目標價）
2023年展望 德邦證券：三個階段 緊縮轉寬鬆（第二版）
2023年展望 德邦證券：三個階段 緊縮轉寬鬆（第二版）
恒指失守萬九 北水流出50億 因「情緒修復」已到位（第三版）
恒指失守萬九 北水流出50億 因「情緒修復」已到位（第三版）