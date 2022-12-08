2023前瞻 一文讀懂上海證券評中國經濟趨勢觀點（宏觀篇）

經歷了3年新冠疫情，決定人民幣對美元滙率走勢的因素，發生了多次變化。展望23年，上海証券指出全球利率體系格局將區域穩定，格局將區域穩定，各國貨幣間的利差將趨於平穩。

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上海証券宏觀分析師胡月曉解釋：

「當全球利率體系平穩後，平價機制決定基礎轉向經濟和通脹。」

美元國際購買力穩定，其重要性上升的滙率影響，其兩個因素：

第一、通貨膨脹差對滙率的影響將很快體現，在全球利率體系趨穩後，流動性強的金融資本，對通脹差影響的敏感性將上升。

第二、經濟發展前景差異，對國際資本的趨勢性影響，將再度成為滙率的方向性影響力量。在全球資本過剩的時代。

該行認為人民幣滙率形成3段不同的滙率決定時期......更多內容，用戶請登入。

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報告來源：上海証券

編輯：鍾采餘

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