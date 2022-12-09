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逼近兩萬點 明年點睇？港股三步走 中信證券教路買貨策略

財金 17:19 2022/12/09

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年內港股由低位反彈，這種升勢是否能夠持續至明年呢？中信證券指，展望2023年，國內防疫政策的進一步優化，疊加地產信用風險的逐步化解將共同帶動經濟基本面預期逐步企穩，改善港股市場投資者的風險偏好，不過港股會分階段走。

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第一階段是現時至明年首季，中信證券認為港股仍將處於美國經濟衰退的交易階段，美聯儲預計仍將持續加息縮表。在投資者逐步反映海外衰退預期的背景下，市場情緒或依舊偏弱，這段時期建議布局兼具防禦性及高股息優勢的板塊，如通信、公用事業；

第二階段則是由明年第二季起......

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撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

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