2023前瞻 港股明春料走強 後勁看外圍因素 選股留意5大概念

隨着港股11月起走勢轉強，市場關注港股2023年走勢能否保持2022年底的強勢。國海證券認為，港股明年走勢在上半年和下半年均有階段性的行情，全年或將呈現「N」型或「M」走勢。即預期2023年上半年料先升後調整，而下半年走向，亦視為多重變數，預計既可能有可觀漲幅，也要注意可能的波動。

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國海證券指出，在樂觀、中性、保守的三種假設下，恒生指數2023年或將分別反彈32%、26%、21%。以現時恒指約19400水平，按以上反彈幅度量度，即國海證券預期恒指2023年的水平約為23500至25600之間。基於估值修復9%-13%，盈利修復11%-17%的假設基礎上，2023年港股上漲或將由估值和盈利共同驅動。

預期美儲局首季停加息

對於2023年的港股預期，國海證券指出，上半年和下半年的邏輯並不相同。上半年港股上漲的核心邏輯是美國聯儲局加息進入末期（預期於首季結束）的背景下，金融市場將持續交易國內抗疫措施優化帶來的經濟改善預期。

於2023年春季港股上漲之後或有調整，主要因素是：

1. 股市提前交易復甦預期，而具備做空機制的港股特別重視上市公司業績，當預期改善邏輯（政策面）可能轉向業績兌現邏輯（基本面）之後，業績無法兌現而估值已拔

高的公司股價有波動的風險；

2. 春季上漲之後股市若缺乏進一步催化或許技術上存有震盪整理的需要；

3. 聯儲局減息的利好可能要到2023年下半年才能實現，在海外進入減息周期之前海外經濟放緩可能對港股市有一定影響；

4. 隨着防疫措施優化，人們需要一個適應的過程，在病毒仍然存在的背景下，假如再次出現病例數增多的情況，勞動力市場的工作者可能因為害怕家裡老人和小孩受到傳染，並不一定迅速改變對疫情的心態，不利於經濟恢復斜率的陡峭化。

港股2023全年走向 呈「N」型或「M」型

至於2023年下半年，國海證券為下半年企業盈利增長的邏輯更為順暢，但是之所以2023年全年未必一定是「N」型也有可能是「M」型，是因為影響港股風險偏好的國際地緣政治因素可能將在2023年下半年更加受到投資者的重視。影響港股的因素包括，2024年1月是台灣地區換屆選舉以及2024年11月是美國總統大選，美國政客可能提前通過強化脫鉤斷鏈以及政治操弄等方式製造中國話題。另外，東北亞局勢等其他地緣政治問題在2023年可能也將受到關注。投資者不得不考慮這類因素對股市整體的影響。

特別地，在內地穩增長政策方面，在2022年4季度中國降準之後，在2023年仍然有降準降息的可能，但是其節奏和幅度不甚明朗；貨幣政策和財政政策配合或將進一步強化。

選港方面，國海證券建議留意以下概念，及其利好的板塊。

概念1：互聯網行業 - 受惠經濟復甦

平台經濟逐漸步入常態化監管階段，提倡引導資本健康發展，建議把握數碼經濟產業投資機會。目前互聯網板塊調整較為充分，若2023年宏觀經濟邊際好轉，互聯網企業降本增效成果初現，互聯網企業盈利或有好轉。

概念2：消費行業 - 防疫政策優化帶來行業復甦

2022年10月以來，內地多項促消費政策持續發力，為刺激消費提供支持。防疫政策進一步優化，日前推出「新10條」，進一步放寬防疫限制。建議關注防疫政策優化背景下在綫出行、餐飲、酒店、旅遊、航空、博彩等行業的複甦。另方面，CPI-PPI剪刀差走闊帶來的下游消費品盈利邊際改善，比如啤酒、小家電等。

概念3：地產業 - 政策支持下行業底部改善

今年以來，內地房地產市場較為低迷，多項指標出現下降近期國家出臺的多項地產政策釋放出積極信號，將促進房地產行業復蘇。

概念4：醫藥行業 - 行業景氣度向好

目前港股醫療板塊從高位回檔程度較深，近期港股醫療板塊出現較大反彈，但是距離2021年6月底的高點仍然下跌了約6成。政策對醫療保健板塊景氣度提供支持。建議關注估值水準較低，具有配置價值的中醫藥企業，以及醫療器械、疫苗、創新藥等研發、科技屬性強的公司。

概念5：國企內地及通訊業 - 低估值高股息

內地銀行、通訊板塊目前估值較低，股息較高，未來有望迎來估值提升。部分港股國企銀行和電訊商股息率較高，具有一定性價比。另迮面，經濟形勢預期好轉有望改善銀行業績。未來隨著宏觀經濟逐漸轉好，有利於增加社會融資需求，房地產市場邊際改善，疊加銀行板塊股息率較高的優勢，未來銀行板塊估值有望逐漸回暖。港股通訊業的國有運營商為建設數位中國的重要力量。

報告來源：國海證券

編輯：錢家鋒



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