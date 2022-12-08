生活指數高 未必是壞事 國際 21:08 2022/12/08 分享： 分享： 踏入12月，2022年到了尾聲，又是各種環球城市年度排行榜出爐的時間，香港作為國際城市，往往會在名單之上，今年也不例外。按經濟學人智庫（EIU）發表的全球生活成本調查，以及人力資源顧問機構ECA International的「生活費用研究」，香港最新分別排第4和第2，繼續名列前矛。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 林建忠 欄名 : 國金札記 相關文章 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 2022/12/07 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 2022/12/06 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 2022/12/05 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 歐不敢冒險 石油博弈俄先贏一局 2022/12/04 歐不敢冒險 石油博弈俄先贏一局 歐盟收緊查冊 個人私隱更重要？ 2022/12/01 歐盟收緊查冊 個人私隱更重要？ 你可能感興趣 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 20:54 2022/12/07 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 21:19 2022/12/06 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 22:50 2022/12/05 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 最新專欄文章 國金札記 - 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 今日 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 2022/12/07 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 國金札記 - 就業市場仍熱 礙美降伏通脹 2022/12/07 就業市場仍熱 礙美降伏通脹 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 2022/12/06 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 國金札記 - 英保守黨補選慘敗 恐是災難之始 2022/12/06 英保守黨補選慘敗 恐是災難之始 經濟 新加坡 基建 香港 人力資源 日本 鐵路 交通 亞洲 東京