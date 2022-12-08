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生活指數高 未必是壞事

國際 21:08 2022/12/08

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踏入12月，2022年到了尾聲，又是各種環球城市年度排行榜出爐的時間，香港作為國際城市，往往會在名單之上，今年也不例外。按經濟學人智庫（EIU）發表的全球生活成本調查，以及人力資源顧問機構ECA International的「生活費用研究」，香港最新分別排第4和第2，繼續名列前矛。

...

撰文 : 林建忠

欄名 : 國金札記

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