法國外貿銀行：香港樓市下跌壓力未除 財金專欄 2022/12/09 分享： 分享： 隨着經濟再次面臨衰退風險以及美聯儲加息造成流動性快速收緊，短期內香港樓價料將繼續下跌。然而問題關鍵在於本輪下跌最終跌幅幾何，以及何時會出現拐點，尤其是考慮到結構性因素，例如人口下降的情況。 雖然暫時還未 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 艾西亞 （Alicia Garcia Herrero） 法國外貿銀行亞太區首席經濟學家 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 瑞銀汪濤：中國經濟修復需數年 2022/12/08 瑞銀汪濤：中國經濟修復需數年 施羅德：高收益債券看高一綫 2022/12/07 施羅德：高收益債券看高一綫 中金：中國11月經濟數據偏弱 2022/12/06 中金：中國11月經濟數據偏弱 瑞士百達：保護生物多樣性基金倍增 2022/12/02 瑞士百達：保護生物多樣性基金倍增 PGIM：亞洲ESG發展空間大 2022/12/01 PGIM：亞洲ESG發展空間大 疫情 經濟 香港 加息 樓價 地產 人口 印花稅 投資策略 土地供應