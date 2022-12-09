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法國外貿銀行：香港樓市下跌壓力未除

財金專欄 2022/12/09

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隨着經濟再次面臨衰退風險以及美聯儲加息造成流動性快速收緊，短期內香港樓價料將繼續下跌。然而問題關鍵在於本輪下跌最終跌幅幾何，以及何時會出現拐點，尤其是考慮到結構性因素，例如人口下降的情況。

雖然暫時還未

...

撰文 : 艾西亞 （Alicia Garcia Herrero） 法國外貿銀行亞太區首席經濟學家

欄名 : 名家觀點

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