法國外貿銀行：香港樓市下跌壓力未除

隨着經濟再次面臨衰退風險以及美聯儲加息造成流動性快速收緊，短期內香港樓價料將繼續下跌。然而問題關鍵在於本輪下跌最終跌幅幾何，以及何時會出現拐點，尤其是考慮到結構性因素，例如人口下降的情況。

雖然暫時還未

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