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港溫和寬防疫 這個冬天繼續戴口罩

財金專欄 2022/12/09

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內地大幅放寬防疫措施，令不少人期待香港亦將跟從，加速鬆綁，網上昨晨甚至瘋傳政府將取消戶外口罩令；結果政府出台的放寬措施，仍是相當溫和。口罩，大家在這個冬天，還是要繼續戴的。

疫苗通高危群組檢測 料持續

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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