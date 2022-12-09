港溫和寬防疫 這個冬天繼續戴口罩

內地大幅放寬防疫措施，令不少人期待香港亦將跟從，加速鬆綁，網上昨晨甚至瘋傳政府將取消戶外口罩令；結果政府出台的放寬措施，仍是相當溫和。口罩，大家在這個冬天，還是要繼續戴的。

疫苗通高危群組檢測 料持續

有

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入