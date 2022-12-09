港溫和寬防疫 這個冬天繼續戴口罩 財金專欄 2022/12/09 分享： 分享： 內地大幅放寬防疫措施，令不少人期待香港亦將跟從，加速鬆綁，網上昨晨甚至瘋傳政府將取消戶外口罩令；結果政府出台的放寬措施，仍是相當溫和。口罩，大家在這個冬天，還是要繼續戴的。 疫苗通高危群組檢測 料持續 有 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 中港通關進展 新年有好消息？ 2022/12/08 中港通關進展 新年有好消息？ 有政戲 - 關愛隊政府資助大縮水 團體「含淚支持」？ 2022/12/07 關愛隊政府資助大縮水 團體「含淚支持」？ 有政戲 - 「錢搵來是使的」 財司再派消費券機會高？ 2022/12/06 「錢搵來是使的」 財司再派消費券機會高？ 有政戲 - 江澤民明追悼會 李家超料留港主持大局 2022/12/05 江澤民明追悼會 李家超料留港主持大局 有政戲 - 人大破「常規」 選舉「無路捉」 2022/12/02 人大破「常規」 選舉「無路捉」 防疫措施 疫情 香港 口罩 譚耀宗