中國沙特加強合作誰受益?

環球股市近日等待下周美國聯儲局議息，普遍略為偏軟，而港股則在最近兩日走了一轉來回超過一千二百點的過山車，周三急跌六百二十點後周四超額收復失地，恒指收升六百三十五點重上一萬九千四百點水平。周三回落主要是

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