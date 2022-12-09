中國沙特加強合作誰受益? 財金專欄 02:30 2022/12/09 分享： 分享： 環球股市近日等待下周美國聯儲局議息，普遍略為偏軟，而港股則在最近兩日走了一轉來回超過一千二百點的過山車，周三急跌六百二十點後周四超額收復失地，恒指收升六百三十五點重上一萬九千四百點水平。周三回落主要是 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 除高息前後如何操盤? 2022/12/07 除高息前後如何操盤? 投資坐標 - 醫療股升與跌各有前因！ 2022/12/06 醫療股升與跌各有前因！ 投資坐標 - 「三個代表」盈育偉大企業！ 2022/12/02 「三個代表」盈育偉大企業！ 投資坐標 - 大市雖勁彈宜保持審慎! 2022/11/30 大市雖勁彈宜保持審慎! 投資坐標 - 中國式抗疫「累街坊」? 2022/11/29 中國式抗疫「累街坊」? 中國石油化工股份（00386） 習近平 宏觀分析 石油 股票 港股 沙特阿拉伯 金嗓子（06896） 盈健醫療（01419） 美股