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2023展望 新能源車看好混動型車型

研究報告 13:03 2022/12/09

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內地防疫措施有望放寬，陰霾或於2023年散去，隨着復工復產，基本面利好的行業有望再創輝煌。華福証券指出，國產電動車近年強勢崛起，混動型車型在有望接力跑贏大市，投資者宜留意相關企業如比亞迪 （01211）

專訪法巴譚慧敏：寬防疫 明年挑戰23000【下一頁

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2022年回顧

華福指出，2022年汽車板塊跌13.3%，跑贏滬深300指數8.3個百分點；其中，乘用車跌11.3%，汽車零部件跌12.5%。

然而，新能源車的銷量卻繼續上升，加速滲透，2022年1至10月新能源汽車銷量527萬輛，按年增107%；滲透率為24%，按年增12百分點。

2023年自主品牌崛起

華福表示，2023年量價承壓，混動和出海有望推動自主品牌進一步崛起。

  • 量：考慮到購置稅優惠透支效應、新能源車購車補貼退坡，2023年行業總量承壓。
  • 價：受擴產、需求走弱、競品、降價預期綜合影響，特斯拉連續降價，產業鏈跟進；考慮到特斯拉23年國內70至80萬輛消納，終端售價仍有下降空間。

混動車值得留意，其有望接力純電推動自主品牌新一輪崛起。10至20萬價格帶乘用車自主、日系、德系「三足鼎立」，比亞迪引領自主車企長城、吉利、長安紛紛入局混動市場，佔據混動市場主導地位；自主品牌車企自2022年開始大規模推出15至20萬價格帶混動新車型，擠佔該價格帶合資乘用車市場份額。供給與需求共振，高性價比、爆款混動車型持續迭代升級，有望開啟自主品牌新一輪成長周期。

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報告來源：華福証券

編輯：陳文政

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撰文 : 陳文政 Money Times

欄名 : 券商有路捉

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