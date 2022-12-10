新遊戲上市 網龍有賣點

恒生指數重上二萬在望，但北水踏入12月淨流走多過淨流入，小心有暗湧，惟相信資金流竄下，可以留意相對落後的股份，如網龍（00777）年底到明年都有主打遊戲上市以及登陸海外市場，會是盈利增長點。

網龍業務包

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