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新遊戲上市 網龍有賣點

財金專欄 2022/12/10

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恒生指數重上二萬在望，但北水踏入12月淨流走多過淨流入，小心有暗湧，惟相信資金流竄下，可以留意相對落後的股份，如網龍（00777）年底到明年都有主打遊戲上市以及登陸海外市場，會是盈利增長點。

網龍業務包

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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產品 行業 板塊 遊戲 網龍（00777） 人民幣

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