新遊戲上市 網龍有賣點 財金專欄 2022/12/10 分享： 分享： 恒生指數重上二萬在望，但北水踏入12月淨流走多過淨流入，小心有暗湧，惟相信資金流竄下，可以留意相對落後的股份，如網龍（00777）年底到明年都有主打遊戲上市以及登陸海外市場，會是盈利增長點。 網龍業務包 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【捕風捉影】北水側閃 港股要睇位（第四版） 2022/12/09 【捕風捉影】北水側閃 港股要睇位（第四版） 中字股實力談 - 恒指頭肩底 目標22200 2022/12/03 恒指頭肩底 目標22200 中字股實力談 - 港股下周料繼續小回 恒指旗形可見210（第二版） 2022/12/02 港股下周料繼續小回 恒指旗形可見210（第二版） 中字股實力談 - 明年料復常 申洲復增長 2022/12/02 明年料復常 申洲復增長 中字股實力談 - 【又見陰燭】港股三日升1400點 後抽即將出現（第四版） 2022/12/01 【又見陰燭】港股三日升1400點 後抽即將出現（第四版） 產品 行業 板塊 遊戲 網龍（00777） 人民幣