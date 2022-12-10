過往銀行按揭戰競爭激烈，令到定價變得相當單一化，差異只在現金回贈等優惠，惟在加息周期下，不同銀行資金成本不同，令到按揭優惠出現明顯差異，用家須貨比三家，以爭取最大優惠。

由於市場資訊透明度提高，加上消費者對於銀行忠誠度不如以往，更看重銀行按揭產品的實際息口及優惠，多於跟銀行之間的關係，導致過往幾年各銀行為保持按揭產品競爭力，往往大打「價格戰」，導致彼此之間的息率均相當一致，唯一方面可能只在現金回贈等優惠的差異。

不過，從今次加息周期所見，不同規模、不同類型銀行受資金成本上漲的影響不同，大型銀行勝在存戶人數多、存款基礎大，令到其更有條件保持低息，導致加息步伐開始出現差異化。例如，不同銀行間竟存在4種不同的最優惠利率（Prime Rate），介乎5.375厘至5.875厘，高低相差0.5厘。

在按揭息率定價就更為複雜，即使同一間銀行如滙豐（00005），現時就着一、二手按揭、P按及H按亦存在3種不同實際按息，由3.125厘至3.375厘不等，而星展亦因應客戶類型按息介乎3.625厘至4.125厘相差0.5厘。

最後則是現金回贈方面，部分銀行除了一般回贈外，更會推出針對合資格的屋苑批出綠色建築回贈優惠。隨着銀行之間的按揭產品變得五花八門，用家在上會前宜貨比三家，並可以考慮因應自己理財需要選用合適的銀行。



▲ 按揭優惠花多眼亂 置業人士須貨比三家