  • 20°C
香港時間 : 20221210日 (週六) 12:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

按揭優惠花多眼亂  置業人士須貨比三家

地產 11:00 2022/12/10

分享：

分享：

過往銀行按揭戰競爭激烈，令到定價變得相當單一化，差異只在現金回贈等優惠，惟在加息周期下，不同銀行資金成本不同，令到按揭優惠出現明顯差異，用家須貨比三家，以爭取最大優惠。

由於市場資訊透明度提高，加上消費者對於銀行忠誠度不如以往，更看重銀行按揭產品的實際息口及優惠，多於跟銀行之間的關係，導致過往幾年各銀行為保持按揭產品競爭力，往往大打「價格戰」，導致彼此之間的息率均相當一致，唯一方面可能只在現金回贈等優惠的差異。

不過，從今次加息周期所見，不同規模、不同類型銀行受資金成本上漲的影響不同，大型銀行勝在存戶人數多、存款基礎大，令到其更有條件保持低息，導致加息步伐開始出現差異化。例如，不同銀行間竟存在4種不同的最優惠利率（Prime Rate），介乎5.375厘至5.875厘，高低相差0.5厘。

在按揭息率定價就更為複雜，即使同一間銀行如滙豐（00005），現時就着一、二手按揭、P按及H按亦存在3種不同實際按息，由3.125厘至3.375厘不等，而星展亦因應客戶類型按息介乎3.625厘至4.125厘相差0.5厘。

最後則是現金回贈方面，部分銀行除了一般回贈外，更會推出針對合資格的屋苑批出綠色建築回贈優惠。隨着銀行之間的按揭產品變得五花八門，用家在上會前宜貨比三家，並可以考慮因應自己理財需要選用合適的銀行。
 

按揭優惠花多眼亂  置業人士須貨比三家

撰文 : 唐榮

欄名 : 樓市分析

最新專欄文章

地產代理轉戰線上 資源由分行轉投網絡宣傳
2022/12/07
地產代理轉戰線上 資源由分行轉投網絡宣傳
買家趁低吸納 屋苑下半月交投反彈
2022/11/30
買家趁低吸納 屋苑下半月交投反彈
蝕讓潮蔓延至超豪宅 樓市短期仍受壓
2022/11/22
蝕讓潮蔓延至超豪宅 樓市短期仍受壓
零售商租舖意慾保守 租金未許樂觀
2022/11/21
零售商租舖意慾保守 租金未許樂觀
新盤貨尾量突破高位 加重樓價下行壓力
2022/11/17
新盤貨尾量突破高位 加重樓價下行壓力
按揭貸款 現金回贈 H按 滙豐控股（00005） P按 銀行

上一篇文章

逼近兩萬點 明年點睇？港股三步走 中信證券教路買貨策略

下一篇文章

【通脹偵察站】達里奧料通脹可能穩定在近5% 聯儲局或加息至6厘的破壞性水平（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

逼近兩萬點 明年點睇？港股三步走 中信證券教路買貨策略
逼近兩萬點 明年點睇？港股三步走 中信證券教路買貨策略
生活指數高 未必是壞事
生活指數高 未必是壞事
哪間房企最安全？看內房「三枝箭」最新進度
哪間房企最安全？看內房「三枝箭」最新進度
【通脹偵察站】達里奧料通脹可能穩定在近5% 聯儲局或加息至6厘的破壞性水平（持續更新）
【通脹偵察站】達里奧料通脹可能穩定在近5% 聯儲局或加息至6厘的破壞性水平（持續更新）
中央經濟工作會議有什麼可以期待？汪濤：強調穩增長（新增最新防疫措施）
中央經濟工作會議有什麼可以期待？汪濤：強調穩增長（新增最新防疫措施）
台積電赴美設廠 生產綫美國化？
台積電赴美設廠 生產綫美國化？