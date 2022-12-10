地方喊響拼經濟 出海搶單大升溫

中國經濟大市蘇州企業家和經貿官員，周五凌晨再度包機飛向巴黎，落機後他們要在法國和歐洲多城連串舉行230場活動，目的主要是「搶單」。蘇州是出海搶單的先行者，他們說感到了壓力，因為「兄弟省市都動出來了」。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入