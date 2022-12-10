地方喊響拼經濟 出海搶單大升溫 財金專欄 2022/12/10 分享： 分享： 中國經濟大市蘇州企業家和經貿官員，周五凌晨再度包機飛向巴黎，落機後他們要在法國和歐洲多城連串舉行230場活動，目的主要是「搶單」。蘇州是出海搶單的先行者，他們說感到了壓力，因為「兄弟省市都動出來了」。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 新舊交替期 聚焦特殊經濟會議 2022/12/09 新舊交替期 聚焦特殊經濟會議 國情知聞 - 防疫快步優化 經濟重啟新調 2022/12/08 防疫快步優化 經濟重啟新調 國情知聞 - 中經會年底召開 將聚焦三重任務 2022/12/07 中經會年底召開 將聚焦三重任務 國情知聞 - 「保五」不約而同 來年另商大計 2022/12/06 「保五」不約而同 來年另商大計 國情知聞 - 經濟新局待開 防疫調整先行 2022/12/05 經濟新局待開 防疫調整先行 中國 經濟 政治 蘇州 人民幣 美元