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地方喊響拼經濟 出海搶單大升溫

財金專欄 2022/12/10

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中國經濟大市蘇州企業家和經貿官員，周五凌晨再度包機飛向巴黎，落機後他們要在法國和歐洲多城連串舉行230場活動，目的主要是「搶單」。蘇州是出海搶單的先行者，他們說感到了壓力，因為「兄弟省市都動出來了」。

...

撰文 : 金里仁

欄名 : 國情知聞

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