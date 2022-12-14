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大摩：港與內地2023年初通關可能性趨升（附大摩最新收租股目標價表）

研究報告 17:07 2022/12/14

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美國聯儲局在香港時間12月15日上午3時公布議息結果，而至截稿前止，市場預期今次加息步伐放至0.5厘的機會達78.2%（點擊圖片放大），與11月底至12月初相若。事實上，通脹漸見回落趨勢，加上聯儲局主席鮑威爾早前放出偏鴿言論，市場更預期2023年首次議息（2月）也會維持加息0.5厘。

專訪兩大專家 評內地重啟機遇【下一頁

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兩大專家：港股明年重上兩萬二下一頁

美國似乎有望軟着，而中國方面，雖然PMI跌勢未止（點擊圖片放大），但是繼中國人民銀行降準後，近日也開始有放寬防疫措施的趨勢，而高盛上周也上調2023及2024年銅價目標（點擊圖片放大），其中一個原因正是中國逐步復常。所以，讀者選收息股時，除了高股息、財務穩之外，也不宜忽視其復常受惠程度。

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延伸閱讀：高盛：3個原因 銅過剩終結（第三版）

經濟前景相關分析，詳見：【美國】【中國官方PMI】【財新中國PMI

－－－－－－－－－－－－－－－

12月14日：

【17：00】為配合內地加速重新開放，香港由今日起，取消入境旅客3天「黃碼」限制，以及進入食肆等場所毋須再掃描「安心出行」，但仍需出示「疫苗通行證」。摩根士丹利最新發表的研究報告認為，上述安排加上內地比預期更快重新開放，意味明年初，香港與內地通關可能性愈來愈大，較該行原預期的明年夏季還快。

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摩根士丹利近日給予本地收租股的投資評級及目標價，請點擊圖片放大

【12：00】美國利率影響收息股的投資價值，而美國聯儲局將於香港時間上午3時公布議息結果，券商、基金公司對息率最新展望，詳見：【摩根大通】【安聯

12月13日：

【18：00】香港地產及收租股為港人熱門收息股之一，在全球利率趨升、港府積極增加住宅供應，而各國又逐步將經濟活動回復正常等眾多因素同時影響之下，業務遍全球多國的房地產服務和投資管理機構仲量聯行剛發表的《地產市場回顧及2023年展望》中指，2022年香港地產市場復甦時間未明，除優質貨倉外，各類地產物業租售價格俱跌，惟若內地及香港繼續逐步放寬防疫措施，2023年下半年香港商用物業租售市場均可望獲得改善。

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仲量聯行對香港各類物業在2023年展望，請點擊圖片放大

【16：00】內地宣布調整一系列防疫措施，而摩根大通近日發表的研究報告指，在憧憬燃氣量增長回升及房地產行業措施支持下，中港公用股或因而受惠，當中首選華潤燃氣 （01193） 、新奧能源 （02688） 及粵海投資 （00270）

摩通續指，粵投......

【13：00】內地寬防疫措施，內需股不乏收息股，而中金剖析3大消費復甦「勢能」，詳見：【下一頁

【07：00】通脹預期影響利率走向，而利率走向影響收息股投資價值。施羅德投資環球及美國股票主管及首席投資總監Alex Tedder對經濟、滯脹等的最新看法，詳見：【下一頁

12月12日：

【20：30】不少收息股受新冠疫情衝擊而令「收息股魅力」大降，幸而內地有逐步放寬防疫措施的趨勢，有望加快部分股份復甦，相關分析詳見：【下一頁

【18：30】花旗最新報告，除了下調電能實業 （00006） （詳見本文今日12：30報道）之外，也將持有電能約36%權益的長江建基 （01038） 目標價，由57元調低51.5%，以反映預測盈利削減及利率上升後折讓率擴大等因素。

花旗指，由於貨幣貶值，將長建今年至2024年的盈利預測分別下調......

【17：00】本地地產股為港人傳統收息股之一，而香港樓市在息口向上的前提下，高盛相信，本港住宅市道仍然偏軟，並維持對本港樓市負面看法，以及今、明兩年樓價連續兩年下跌15%的預測。

不過，據高盛統計顯示，零售及寫字樓市道正穩定改善，10月商場零售進一步改善，已恢復至疫情前，即2018年約80%水平，寫字樓空置率亦有改善，估計寫字樓租金水平將逐步復甦。本地地產股中，高盛較看好新世界發展 （00017） ，相信......

【12：30】傳統藍籌公用股電能實業 （00006） 近年受英鎊滙價走弱所拖累，而花旗最新發表的報告，亦貨幣貶值因素，而電能今、明年及2024年的純利預測下調分別3%、2.3%及2.3%，並將其目標價由57元調低7.9%至52.5元，惟重申電能的投資評級為「買入」。

花旗指，電能過去主要通過併購實現增長，但由於......

【08：00】藍籌啤酒股百威亞太 （01876） 受惠內地放寬防疫措施，雖然2022年預測股息率不足2厘，但由於其具品牌價值、現金流強勁，每股派息擁有穩健增長動力，而且券商平均目標價達28.3元，較百威亞太上周五收市價24.5元仍有約15.5%的上升空間（點擊圖片放大）

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更多關於百威亞太的分析，詳見：【下一頁

【00：05】濠賭股受新冠疫情衝擊，而「收息股魅力」大減。不過，現在內地逐步放寬防疫限制，料有助濠賭股復甦加快，盡早重現收息股魅力。濠賭股最新前景分析，詳見：【下一頁

12月11日：

【18：00】物業及本地地產相關股，為不少香港人用作長綫收息的工具。瑞銀近日發表報告預料，本港2023年樓價大致上持平，波幅只介乎在跌3%至升3%之間（市場預測則為跌10%至15%），原因是瑞銀看到不少令人鼓舞的數據，包括：

  • 透過內地專才計劃來港人數上升；
  • 預期加息周期到頂；
  • 私樓供應下降。

瑞銀據入境處2022年第三季數據顯示，內地專才計劃及非本地畢業生簽證分別按季增34%及2.4倍，令2022年年度數據按年升30%及76%，並分別超出2016年及2019年的水平。

瑞銀續指......

12月10日：

【10：00】內銀股為熱門收息股，惟近年受內房債務危機所拖累。不過，麥格理近日發表的研究報告指，即使在2023年首季，內地現有抵押貸款或有重置的風險，但預料國企銀行將獲估值重評，因重視收益及社會責任的機構投資者或增加持倉。

反觀混合所有制銀行，麥格理維持審慎看法，主要是不太相信開發商行業的信貸危機已結束，並認為銀行業的經調整股本回報率將於由2022年料10.2%，跌至2023年的9.6%，並在2024年反彈回升至10.9%。

內銀股之中，麥格理首選中國銀行 （03988） ，評級「跑贏大市」，主因其擁有龐大海外市場敞口。麥格理同時將工商銀行 （01398） 及建設銀行 （00939） 的......

......欲更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

關於12月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電】【滙豐】【銀河娛樂】【恒隆地產】【領展】【中海油】【中國移動】【周大福】【九龍倉置業】【申洲國際】【美團】【京東集團

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撰文 : 蕭悅潾 Money Times

欄名 : 收息股追蹤

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