高盛：維持港住宅價今明年各跌15%看法 惟零售及寫字樓正改善

美國聯儲局在香港時間12月15日上午3時公布議息結果，而至截稿前止，市場預期今次加息步伐放至0.5厘的機會達78.2%（點擊圖片放大），與11月底至12月初相若。事實上，通脹漸見回落趨勢，加上聯儲局主席鮑威爾早前放出偏鴿言論，市場更預期2023年首次議息（2月）也會維持加息0.5厘。

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兩大專家：港股明年重上兩萬二【下一頁】

美國似乎有望軟着，而中國方面，雖然PMI跌勢未止（點擊圖片放大），但是繼中國人民銀行降準後，近日也開始有放寬防疫措施的趨勢，而高盛上周也上調2023及2024年銅價目標（點擊圖片放大），其中一個原因正是中國逐步復常。所以，讀者選收息股時，除了高股息、財務穩之外，也不宜忽視其復常受惠程度。

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延伸閱讀：高盛：3個原因 銅過剩終結（第三版）

經濟前景相關分析，詳見：【美國】【中國官方PMI】【財新中國PMI】

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12月12日：

【17：00】本地地產股為港人傳統收息股之一，而香港樓市在息口向上的前提下，高盛相信，本港住宅市道仍然偏軟，並維持對本港樓市負面看法，以及今、明兩年樓價連續兩年下跌15%的預測。

不過，據高盛統計顯示，零售及寫字樓市道正穩定改善，10月商場零售進一步改善，已恢復至疫情前，即2018年約80%水平，寫字樓空置率亦有改善，估計寫字樓租金水平將逐步復甦。本地地產股中，高盛較看好新世界發展 （00017） ，相信......

【12：30】傳統藍籌公用股電能實業 （00006） 近年受英鎊滙價走弱所拖累，而花旗最新發表的報告，亦貨幣貶值因素，而電能今、明年及2024年的純利預測下調分別3%、2.3%及2.3%，並將其目標價由57元調低7.9%至52.5元，惟重申電能的投資評級為「買入」。

花旗指，電能過去主要通過併購實現增長，但由於......

【00：05】濠賭股受新冠疫情衝擊，而「收息股魅力」大減。不過，現在內地逐步放寬防疫限制，料有助濠賭股復甦加快，盡早重現收息股魅力。濠賭股最新前景分析，詳見：【下一頁】

12月11日：

【18：00】物業及本地地產相關股，為不少香港人用作長綫收息的工具。瑞銀近日發表報告預料，本港2023年樓價大致上持平，波幅只介乎在跌3%至升3%之間（市場預測則為跌10%至15%），原因是瑞銀看到不少令人鼓舞的數據，包括：

透過內地專才計劃來港人數上升；

預期加息周期到頂；

私樓供應下降。

瑞銀據入境處2022年第三季數據顯示，內地專才計劃及非本地畢業生簽證分別按季增34%及2.4倍，令2022年年度數據按年升30%及76%，並分別超出2016年及2019年的水平。

瑞銀續指......

12月10日：

【10：00】內銀股為熱門收息股，惟近年受內房債務危機所拖累。不過，麥格理近日發表的研究報告指，即使在2023年首季，內地現有抵押貸款或有重置的風險，但預料國企銀行將獲估值重評，因重視收益及社會責任的機構投資者或增加持倉。

反觀混合所有制銀行，麥格理維持審慎看法，主要是不太相信開發商行業的信貸危機已結束，並認為銀行業的經調整股本回報率將於由2022年料10.2%，跌至2023年的9.6%，並在2024年反彈回升至10.9%。

內銀股之中，麥格理首選中國銀行 （03988） ，評級「跑贏大市」，主因其擁有龐大海外市場敞口。麥格理同時將工商銀行 （01398） 及建設銀行 （00939） 的......

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關於12月第二周「收息股追蹤」，詳見：【下一頁】

記者：蕭悅潾

藍籌相關券商看法，詳見：【中電】【滙豐】【銀河娛樂】【恒隆地產】【領展】【中海油】【中國移動】【周大福】【九龍倉置業】【申洲國際】【美團】【京東集團】

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