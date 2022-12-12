陶冬：美債苦盡甜來 油價樂極生悲

美國聯儲會議前的沉默，遮掩不住市場對利率政策變招的期待，市場主流意見認為Fed Fund rate這次會上升50點，盡管這仍然是本世紀以來罕見的加息幅度，不過畢竟這是連續四次75點後的回落。政策利率達到中性水平後，資金普遍認為明年春季聯儲會暫停加息，也許加息周期進入尾聲。

不過資本市場卻不給力，國債長短利率倒掛幅度已經達到1981年以來最大的，但是服務業依然熾熱，美股下挫。西方國家實施對俄石油制裁，石油價格不升反跌。美元滙率低位整固。

中國經濟拐點已至

最近中國政府在防疫政策、房地產政策上都作出了引人注目的調整，政治局會議也部署了2023年的政策方向。我認為經濟的最壞時間已經過去，不過2023年仍然充滿挑戰。

最新的新冠肺炎防控措施，被稱為「新十條」出現了戲劇性的改變，「動態清零」不再提及，取而代之的是科學精準劃分風險區域，大規模減少核酸檢測規模和頻率。無症狀以及輕症患者可以居家隔離。這些被外界認為中國正在走向開放，走向與病毒共存。不過值得注意的是，所有指導文件都沒有提過全面開放，用詞是「優化疫情防控措施」。

所謂優化防控措施，我的理解是可鬆可緊，摸著石頭過河，在經濟和社會活動逐步恢復正常和避免醫療資源出現擠提之間取得平衡。我們的模型計算顯示，12月中前後出現第一個高峰，1月上中旬出現最高峰，這個時間與農曆新年重合。之後還需要一個調整期、觀察期，不過社會免疫壁壘到時候逐步形成，全面開放應該在2月下半期或3月份，可能在兩會之後。

房地產政策，看來也出現了重大的改變。針對民營地產商流動性嚴重短缺，政府允許國企、地方平台與地產商配對合作。同時銀行以建築貸為中心部分放寬了借貸標準。房地產十六條措施正在逐步落實中。市場也對此作出了正面的反應。

在我看來，這些措施集中在供應端上，聚焦在部分財務狀況比較良好的民企身上，目的在於防範金融系統性風險。部分地產商的流動性和生存空間有改善，但並不是所有地產商。市場的短期流動性有所舒緩，但是這個行業債務高企，違約風險並沒有得到根治。更重要的是需求端，也就是買房人方面，除了按揭優惠外，其他方面著墨不多。

房地產是高槓桿行業，只要購買力不積極入市，地產商的售樓回款無法順利進行，困境並沒有解除。如今買房人的「房價只漲不跌」的幻覺已經消失，收入預期也有所改變，光靠銀行按揭上的措施並不夠。我相信除了超大城市外，買房限購措施會在不久取消。

中國經濟所面臨的挑戰不少，需要有更強大的刺激措施，才能撬動投資信心、消費信心和買房信心。近期召開的中央經濟工作會議意義重大，我覺得可能是近10年來最重要的一次工作會議。 2023年是政府換屆之年，年份逢3或8，固定資產投資比平均水平都有較大的提升，我相信明年也不例外......

......更多豐富內容，用戶請登入瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入