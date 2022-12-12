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後疫情時代經濟復甦之路如何走？建銀國際：關注四大趨勢

財金 09:40 2022/12/12

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內地逐步放寬防疫措施，不過現時仍未正式宣布結束「動態清零」政策，究竟未來的復甦之路會如何走呢？建銀國際發布最新的展望報告中就提到四大重點趨勢，詳見下文。

    點擊圖片放大
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一：中國有望進入增長修復期，利率或回升。

解除疫情封控的步伐開始加快，但經濟短期仍然面臨下行壓力。隨著疫苗接種率上升，未來幾個月防控措施預計進一步放開。

......

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...

撰文 : 劉雅文 MoneyTimes

欄名 : 研究報告

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