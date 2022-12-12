安盛投管姚遠：疫情衝擊減退 消費迎反彈

內地上周宣布「新十條」，進一步放寬防疫管控，標誌着中國的抗疫路綫進入新階段。安盛投資管理新興亞洲市場高級經濟師姚遠在接受《MoneyTimes》訪問時表示，未來一年，疫情發展及北京政府的應對措施仍主導經濟前景。另外，樓市亦會繼續帶來不明朗因素，不過當局加強政策支援，估計有助減少短期風險及穩定市場。

針對內地疫情防控方面，姚遠指出，如果10項放寬防疫新措施執行得當，將會扭轉中國應對疫情的方式。儘管防疫政策轉向在預期之內，而他們一直認為全國人大會議結束後會加快調整清零政策，但迄今的調整步伐較預期快，令疫情從增長逆風轉為順風，但仍需注意風險。

此外，隨著發達市場經濟體步入衰退，出口將不再是中國重要的增長引擎，考慮到各項自然及人為不利因素，北京政府將需延續寬鬆的逆周期政策。

明年經濟將保五

他估計，為逐步退出清零政策時保護經濟，寬鬆的逆周期政策將延續，並預計中國經濟在2023年將實現5%的增長，但與今年不同的是，新增長目標具有約束力，而明年政府最低限度亦會「保五」。

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在刺激經濟措施方面，姚遠表示，該行對來年經濟復甦的預測乃建基於疫情限制放寬及樓市逐漸穩定，料政策放寬將會扮演輔助角色，經濟重啟可令政策傳導渠道變得暢通，從而提高寬鬆政策的成效。

至於貨幣政策方面，貨幣貶值及資金外流引起憂慮，限制積極放寬政策的空間。同時，經濟環境充滿不明朗因素，以致當局不太可能收緊措施。只有當經濟重啟進展順利時，政府才會於年內稍後時間逐步結束政策。

姚遠認為，當局亦有望維持利好的財政政策，但地方政府的財政及資產負債狀況緊張，故此北京政府也許難以像今年一樣提前推出臨時刺激措施。由於實施傳統刺激方案的可能性較低，除了幫助經濟擺脫疫情影響以外，能夠推動增長的可行選擇不多。

內房結構性不平衡未改善

內房方面，姚遠指出，早在六個月前，內地的政策風向便開始出現變化，地方政府逐漸放寬限制，當局亦減低按揭利率。

當局早前公佈的16點計劃意味著政府提供更大的支持，藉此防止市場下跌。「如果16項措施獲得妥善推行，應可減輕房地產發展商的短期資金壓力，以便他們完成發展中的項目及重續到期債務..............

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