受惠內地及澳門陸續放寬疫情防控措施，加上六間現有賭企均成功續牌10年，濠賭股短綫兩大風險緩減，觸發板塊上周反彈。隨着情緒修復逐步到位，2023年要關注行業賭收及EBITDA的復甦預期，如何帶動估值的修復，成為濠賭股股價的下一推動力量。

困擾板塊大半年的續牌風波大致完結，而內地訪澳旅客要全面恢復至疫情前水平，則尚有幾個關口要過。中國全面退出「動態清零」方針，港、澳、內地邊境的全面開放固然是終極目標，而短期則要留意內地訪澳旅行團的恢復。

花旗認為，內地要待到3月後才會有首階段的訪澳旅行團重啟，涵蓋廣東、上海、浙江、江蘇及福建，即疫情前57%訪澳旅客的來源地。如此一來，第二季起月度賭收有望出現按年倍增的情況。下一步隨着訪澳旅行團在內地其餘省市恢復，加上銀娛的澳門銀河三期及新濠 （00200） 的新濠影滙二期預期落成，賭收增長將會進一步提速。

全年來計，花旗推算澳門賭收可按年增長172%至1,150億元（澳門元，下同），恢復至2019年的39%水平。此預測較澳門政府預測的1,300億元略為保守。不過，花旗同時估計澳門博彩業2023年的EBITDA只恢復至2019年的36%水平，意味賭收的增長未能全面轉化為利潤。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

長期因素生變 估值難全面恢復

摩根士丹利持相似看法，對比了濠賭業疫情前後出現的根本性變化，認為濠賭股賭收復甦縱有望超越市場預期，但營連層面上卻仍存在一定的壓抑因素。本欄綜合花旗及摩根士丹利意見，得出下面影響濠賭股估值表現因素：

一、貴賓廳業務的全面萎縮......

二、非博彩業務的投資要求......

三、負債大增......

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

擁抱新場開幕賭企

本欄多次強調，港股由11月開始的大反彈可分為3階段，由第一階段的情緒修復，第二階段的預期升温、估值修復，至第三段的預期兌現，盈利修復。濠賭股第一階段反彈固然是由賭牌風險消除及內地防疫放寬帶動，後續不排除澳門出台更多防疫放寬細節，繼續推升股價。不過，行業環境的質變及市場預測的下調，就會令後續第二階段估值修復出現波動，未必如其他板塊及大市一帆風順。因此，錯過了早前賭股反彈的投資者......

......欲看更詳盡分析，訂戶可登入繼續瀏覽。

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入