賭牌正式簽 「5+3」放寬 濠賭股爆升後怎部署

澳門政府正式公布，與六間獲判博彩經營批給的公司簽署了批給合同。澳門政府公告中提到：

六間公司在投標文件中所承諾的投資總額為1,188億元（澳門元，下同），當中開拓外國客源市場及發展非博彩項目的投資總額為1,087億元，博彩項目的投資總額為101億元，非博彩項目的投資是博彩項目投資金額的10倍。在六間公司的投標文件中，都包括了未來十年批給期間的發展計劃及執行方案。

實際投資總額的1,188億元，較澳門媒體早前報道的約1,000億元多出接近兩成。摩根士丹利早前指出，澳門政府主要關注非博彩元素的投資，而特許經營商將繼續支持澳門格蘭披治大賽車、音樂節等本地活動，並將國際活動帶到澳門，以及計劃開設博物館。除加建設施意味資本開支要增加，贊助本地活動的開支則要以營運成本入帳，而且活動顯而易見地不會有極佳回報，拖低賭企整體的資本回報率（ROIC）。該行續指，濠賭業疫情前後出現的根本性變化，認為濠賭股賭收復甦縱有望超越市場預期，但營運層面上卻仍存在一定的壓抑因素，從而影響濠賭股估值表現因素。

事實上，賭股經歷個多月急速反彈後，就算股價仍與2021年頂有一段距離，但板塊估值指標之一，2024年預測企業價值倍數（EV/EBITDA）卻已經接近，反映市場持續下修賭企盈測的結果。

本欄多次強調，港股由11月開始的大反彈可分為3階段，由第一階段的情緒修復，第二階段的預期升温、估值修復，至第三段的預期兌現，盈利修復。濠賭股第一階段反彈固然是由賭牌風險消除及內地防疫放寬帶動，後續不排除澳門出台更多防疫放寬細節，繼續推升股價。不過，行業環境的質變及市場預測的下調，就會令後續第二階段估值修復出現波動，未必如其他板塊及大市一帆風順。因此，錯過了早前賭股反彈的投資者，部署的着眼點可直接落在盈利修復的出現時機，即賭收回升之時，按花旗預測最快會在四月發生。

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澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心公布，自12月17日零時起，優化由香港特別行政區、台灣地區和外國入境澳門特別行政區的人士的防疫措施，由「5天集中隔離醫學觀察及3天居家隔離」醫學觀察措施改為「5天居家隔離醫學觀察及3天離境限制」。

登機、登船或登車來澳門時須持有採樣日後48小時內新冠病毒核酸檢測陰性報告及準備每人適量新冠病毒快速抗原檢測包，但無須預訂澳門的醫學觀察酒店，亦無須預繳核酸檢測費；入境澳門後，直至入境翌日起計第9天零時前不能經澳門前往內地；入境後，「澳門健康碼」轉為紅碼，在入境口岸接受一次落地核酸檢測採樣後可離開前往租住的可接待酒店或住所。

困擾板塊大半年的續牌風波大致完結，而內地訪澳旅客要全面恢復至疫情前水平，則尚有幾個關口要過。中國全面退出「動態清零」方針，港、澳、內地邊境的全面開放固然是終極目標，而短期則要留意內地訪澳旅行團的恢復。

花旗認為，內地要待到3月後才會有首階段的訪澳旅行團重啟，涵蓋廣東、上海、浙江、江蘇及福建，即疫情前57%訪澳旅客的來源地。如此一來，第二季起月度賭收有望出現按年倍增的情況。下一步隨着訪澳旅行團在內地其餘省市恢復，加上銀娛的澳門銀河三期及新濠 （00200） 的新濠影滙二期預期落成，賭收增長將會進一步提速。

全年來計，花旗推算澳門賭收可按年增長172%至1,150億元（澳門元，下同），恢復至2019年的39%水平。此預測較澳門政府預測的1,300億元略為保守。不過，花旗同時估計澳門博彩業2023年的EBITDA只恢復至2019年的36%水平，意味賭收的增長未能全面轉化為利潤。

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長期因素生變 估值難全面恢復

摩根士丹利持相似看法，對比了濠賭業疫情前後出現的根本性變化，認為濠賭股賭收復甦縱有望超越市場預期，但營連層面上卻仍存在一定的壓抑因素。本欄綜合花旗及摩根士丹利意見，得出下面影響濠賭股估值表現因素：

一、貴賓廳業務的全面萎縮......

二、非博彩業務的投資要求......

三、負債大增......

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擁抱新場開幕賭企

本欄多次強調，港股由11月開始的大反彈可分為3階段，由第一階段的情緒修復，第二階段的預期升温、估值修復，至第三段的預期兌現，盈利修復。濠賭股第一階段反彈固然是由賭牌風險消除及內地防疫放寬帶動，後續不排除澳門出台更多防疫放寬細節，繼續推升股價。不過，行業環境的質變及市場預測的下調，就會令後續第二階段估值修復出現波動，未必如其他板塊及大市一帆風順。因此，錯過了早前賭股反彈的投資者......

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