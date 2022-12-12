宏利投管：多變投資環境下的收益型配置

在過去五年，亞洲主要城市的樓價平均上升19%。與此同時，亞洲的平均工資增長乏力，同期僅平均上升3%。通脹升幅高於收入增長只是亞洲投資者面對的多項挑戰之一，市場還充滿通脹高企、加息和股市波動等挑戰。

收益型投資者如何發掘收益型資產的贏家和輸家，並在毋須承擔不必要風險的情況下，靈活地作出投資組合配置？

靈活的投資策略可以在波動市況下及時轉換資產配置，從而有助穩定投資組合的收益流。我們將投資級別債券的孳息與MSCI明晟美國高股息指數進行比較，發現這兩種資產類別在2012年至2018年期間能帶來的收益率相若。

投資級別債優勢逆轉

近年，這兩種資產類別之間的差異有所擴大。在2019年至2021年期間，派息股的收益一直高於投資級別債券，同時提供盈利增長的機會。然而，自2022年起，投資級別債券的孳息明顯高於派息股的股息率，而且風險一般較低。這個情況反映為何隨著投資環境改變，較靈活的投資策略可以透過在兩種資產類別之間靈活轉換而受惠。

我們認為，過去十年及展望將來，傳統收益來源可能已發展到盡頭。因此，投資者需要發掘和投資於其他自然收益來源。投資者可藉多元資產組合，投資於更廣泛的收益型資產，並在各資產類別中發掘更深入和多元化的投資機會。

值得留意的資產包括，對利率上升普遍較不敏感的高收益債券，以及息差較高的新興市場債券，故可在大幅加息時提供較大緩衝，在加息環境下取得較高收益。

多元資產投資增防守力

另外非傳統或另類收益資產如沽售期權和優先證券。沽售期權有機會透過出售備兌認購或認沽期權提供收益，並收取溢價作為收益來源。所收取的溢價不但能夠提升收益水平，更可在股市下跌期間提供下行緩衝。這可降低策略相對持有現金股票的下行風險及波幅。而且優先證券能提供收入，而且信貸風險相對較低，傳統上波幅亦低於股票。

我們認為，建構投資組合時應先訂立具體目標，在不危及整體策略波幅及將投資者承受過高風險的可能性減至最低的前提下，持續穩定地締造高水平收益。就可持續的長期收益而言，我們可透過度身訂造多元資產組合，取得接近甚或相等於投資組合整體派息目標的較高自然收益，同時盡量減少依賴投資組合內相關增長資產的資本增值。

因此，在反覆波動和欠明朗的環境下，多元資產投資能讓投資者靈活選擇自然收益工具，在跌市中增加防守力。除了為投資者某一年的資本提供較佳保障外，亦有助他們避免連續錄得負回報，從而有助投資者實現穩定收益，同時延長資本壽命。

作者：宏利投資管理亞洲區多元資產執行總監兼客戶投資組合管理主管高沛樂（Paul Kalogirou）

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