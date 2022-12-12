晉達：靈活多元資產配置 助波動市況下獲機遇

自疫情以來，環球通脹壓力加劇，而俄烏戰爭更使情況進一步升溫。歷時多年的超寬鬆貨幣政策造成的後果已到重要關頭；過往的政策措施對市場的影響將逐步浮現，在此頂峰之時，市況或會危機處處。隨著新時代來臨，投資者必須審慎評估配置及投資策略。

為新市場秩序作準備

從宏觀市場上看，美國於2022年第二季開始收緊信貸狀況，料將在2023年浮現全面影響，經濟衰退機會較高。歐洲方面，烏克蘭危機對商品價格造成的重大影響可望消退。因此，能源價格應會持續回軟，為歐洲經濟體消除主要的不利因素。在中國，其穩定房地產業及刺激增長的政策將帶動經濟逐步復甦。儘管經濟周期狀況料能顯著好轉，惟中國仍需面對結構性挑戰。

嚴選優質企業

股票方面，預計不少企業或會受到市況反覆及持續加息的考驗。具備持久競爭優勢、較低經濟周期敏感度、健康的資產負債表及受惠於結構性增長之企業，有助提升投資組合的穩健性，但亦要視乎其估值水平。資本開支在下個周期或成為重要因素，並惠及更多傳統行業和推動能源轉型的企業，特別是俄烏戰爭加速了能源轉型步伐，為市場帶來額外動力。

而新興市場股票在過去十多年的表現並不理想，現時的估值已接近歷史低位。如若經濟能一如預期在大量資金和商品市場的動力支持下復甦，新興市場可能出現遠超純周期性反彈的回升幅度。從行業看，隨著現時的跌勢到達轉捩點，能源、原材料及金融股將會得到最大支持而造好。

債券表現將「回復本性」

債市方面，部分已發展市場的政府債券再次展現投資價值。從較廣泛的層面上看，防守型債券的估值持續多年處於偏高水平後，終於回落至或接近較合理的水平。估值正常化後，債券市場的表現將「回復本性」，不再受股票走勢影響，有望在波動市況下再次成為具潛力的多元化投資工具。

商品市場方面，儘管短期的整體周期性需求或會疲軟，但隨著全球發電系統轉型，加上實現淨零碳排放目標更為迫切，傳統供應因而受限，我們十分看好多種商品的長線前景。

貨幣方面，預料帶動美元攀升的因素將於2023年起減弱，有助紓緩過去兩年已顯著下跌的整體貨幣壓力，但周期性變動仍然顯著。其他主要貨幣方面，日圓估值明顯偏低，若美國經濟增長大幅放緩，或金融穩定性受到威脅，迫使聯儲局採取行動，將為日圓帶來巨大反彈潛力。

留意三大超級主題

展望2023年，有三大超級主題需要留意。首先，加息令政府收緊財政預算，導致不明朗因素增加、周期性擴大及現金流加劇波動，而風險資產的估值倍數回落。

此外，地區化趨勢或會在下個周期加速。投資於小型股的回報將高於大型股，因為後者的「全球化」程度通常較高。在對國家安全議題敏感的領域，大型跨國企業亦可能面對阻力。而受俄烏戰爭影響，化石燃料的需求出現歷來最急劇的跌勢。這些都將為投資者帶來挑戰與機遇。

對長期投資者而言，頂峰階段提供理想的入市機會，投資者可趁此投資受惠於利好增長因素的市場。有見於通脹率偏高，西方市場的利率機制轉變，以及地緣政治緊張局勢升溫，宏觀市場或會大幅波動。面對動蕩市況，投資者需要靈活的資產配置及投資組合多元化策略，以實現資本增值和取得穩健收益來源。

作者：晉達資產管理大中華零售業務主管鄧嘉南

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