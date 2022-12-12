2023年前瞻一文看清（不斷更新）

臨近年尾，一眾券商爭先發布2023年前瞻報告，本篇綜合部分券商對宏觀大市、股指及行業板塊等領域，以及其觀點預測，早著先機，策劃來年部署吧！

宏觀大市

美國聯儲局加息

德邦證券料美國聯儲局的加息將由緊縮轉為寬鬆，並逐步過渡至以下三個階段：緊縮減碼期、緊縮維持期及寬鬆啟動期……更多內容詳見：2023年展望 德邦證券：三個階段 緊縮轉寬鬆【下一頁】

對於美國通脹展望，粵開證券預計2023年美國CPI將下行，基數效應、供需缺口彌補推動通脹下行，節奏上前慢後快，預計美國CPI……更多內容詳見：2023前瞻 三大因素推動美國通脹放緩【下一頁】

渣打銀行全球研究主管Eric Robertsen再度發表年度金融市場驚奇報告，分別列出2023年8個市場低估潛在變數。他強調：「於未來一年，發生的機率非零，可能性遠遠超出市場的預測。」……更多內容詳見：2023水晶球 8大驚奇預測逐個睇【下一頁】









中國經濟/貨幣政策

展望2023年，上海証券指出全球利率體系格局將區域穩定，各國貨幣間的利差將趨於平穩。

至於明年中國幣策發展，胡月曉指出，2023年中國貨幣仍存在雙降（降準、降息）的內在需求，但短期：政策出台時機或有延後，原因……更多內容詳見：2023前瞻 券商分析人民幣與美滙最新形勢（宏觀篇）【下一頁】

中國銀行指出，在樂觀情況下2023年中國GDP增長有望達6.6%。在「二十大」開局預期中國將堅持高品質發展導向，中國經濟發展面臨的內外部環境和條件或將有所改善……更多內容詳見：2023前瞻 中國經濟指標回升 中行研究所：最樂觀GDP增長達6.6%【下一頁】













港股

國海證券認為，港股明年走勢在上半年和下半年均有階段性的行情，全年或將呈現「N」型或「M」走勢。對於2023年的港股預期。該行表示，上半年和下半年的邏輯並不相同。上半年港股上漲的核心邏輯是……更多內容詳見：2023前瞻 全年走勢「N」定「M」？選股留意5大概念……更多內容詳見：【下一頁】

享有「冠軍分析師」之稱的興業證券全球首席策略分析師張憶東認為，2023年是港股值得做多的窗口期。他指出，過去兩年港股經歷了最冷的寒冬，2023年將見證港股的春天回來了……更多內容詳見：「冠軍分析師」張憶東談2023港股策略【下一頁】

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建銀國際表示，在全球經濟底層格局已經出現結構性變化的情況下，金融市場波動性加劇，均值回歸失效，但在多個催化劑下，並認為港股可從3大方面入手選股。此外，於2023年該行料仍有條件看到某程度修復，催化劑主要來自……更多內容詳見：2023年三大選股策略 建銀國際薦10大焦點股（附目標價）【下一頁】

展望2023年，中信證券國內防疫政策的進一步優化，疊加地產信用風險的逐步化解將共同帶動經濟基本面預期逐步企穩，改善港股市場投資者的風險偏好，不過港股會分階段走……更多內容詳見：明年港股分三步走？中信證券教路買貨策略【下一頁】

行業板塊

內房

由於中國經濟自身新發展階段需求改變，以及國際經濟格局改變下，經濟增長的新發展模式已不再將房地產當作主導產業……2023前瞻 券商評中國經濟趨勢（內房篇）【下一頁】

新能源汽車

華福証券指出，2023年量價承壓，混動和出海有望推動自主品牌進一步崛起。混動車值得留意，其有望接力純電推動自主品牌新一輪崛起……更多內容詳見：2023展望 新能源車看好混動型車型【下一頁】





富瑞指出，新能源車銷量增長由過去兩年的倍數增長回歸至增31%，仍優於整體車市，主要受2項因素驅動……更多內容詳見：富瑞2023年車股前瞻 新能源車蜜月期完結【下一頁】





編輯：鍾采餘

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