專訪瑞士寶盛鄧啟志：港股進入歲末行情 看好疫後復甦

瑞士寶盛私人銀行中國研究策略師及香港區研究部主管鄧啟志接受本報專訪時表示，港股已經進入歲末行情（Year End Rally），估計這次行情最多可以延續到明年首季，恒指有望回升至22000點水平。

雖然港股近日反彈勢頭強勁，但鄧啟志認為，若要形成持續半年甚至一整年的新牛市則有難度，主要受3個因素影響，包括1）內地疫情不確定因素、2）內地的支持政策力度未必足夠；及3）外圍不明朗因素。

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

針對疫情帶來的不確定因素，鄧啟志指出，市場其實是提前炒疫情放寬的預期，目前內地的新增感染人數正直綫上升中，雖然目前大幅度放寬防疫措施，但若染疫人數急速上升，之後防疫政策會否再度收緊仍存疑問。

復甦之路料仍顛簸

他認為，即使不再收緊防疫措施，疫情大規模爆發，仍可能對經濟復甦步伐帶來波動，參照香港今年3、4月期間的狀況，染疫人數大幅上升，將影響餐廳等場所的經濟活動，不論收緊與否，復甦之路都可能會較為顛簸（bumpy recovery）。

鄧啟志指出，在內房層面，政府已「三箭齊發」，市場亦傳聞將發第4枝箭，即銀行借貸予內房償還海外債務。他認為，不論是否有第4枝箭，三枝箭明顯反映內房政策的轉向。

「目前政府可以做的已經盡做，但主要限於供應端，令內房發展商可以有生存空間，避免了在短時間內出現內房發展商違約爆煲的情況出現，所以這解釋了為甚麼在短時間內，內房板塊大升。不過內房若要繼續回暖，就要見到房地產銷售明顯回升。」

鄧啟志表示，過去兩年受疫情困擾，企業盈利減少，連帶政府稅收減少，當政府預算比較緊時，未必有太多空間去投資基建項目。

他認為，若中國政府決定在2023年使用抵押補充貸款（PSL）的政策工具，通過政策性銀行為實體經濟提供支持，將可解決目前財政比較吃緊的情況，明年將有更多基建項目上馬，有助經濟復甦。

外圍市場波動料拖累港股

外圍不明朗因素方面，鄧啟志稱︰「目前市場已經由憂慮加息過快，轉向憂慮經濟衰退，雖然我們認為美國陷入衰退的機會只有35%，但由於環球經濟趨向下行，外圍市場料仍波動，所以也會拖累港股明年表現。」

鄧啟志續指，假設美股明年大跌，港股都難再大幅反彈，但相信不會差過今年低位（14597點），並認為美國通脹已經見頂，料明年通脹將介乎3%至5%水平。

板塊配置方面，鄧啟志認為可分為兩個主題來投資︰1）歲末行情股及2）政策焦點股.......

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入