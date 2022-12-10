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「0+3」入境措施+中港有望通關 利好港甲廈市場

地產 14:00 2022/12/10

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甲廈租務市場尚未完全復甦，而在租金大幅調低下，吸引機構作出升級決定，故新式大廈，特別全新落成項目，叫租上有所調整，能夠在租務市場上取得優勢。

  • 甲廈租務繼續調整
  • 累積逾千萬平方呎樓面待租
  • 中區商廈搬至同區超甲廈，最優質甲廈優勢大

由於不少新商廈落成，推高整體甲級寫字樓空置率上升，仲量聯行資料顯示，本港甲廈空置率，由9月底的10.5%升至10月底的11%。10月份整體商廈的平均呎租為55.9元，按月下跌0.6%。

疫情衝擊甲廈租務，而隨着本港早前推出「0+3」入境措施，再加上憧憬日後中港通關，租務活動可望改善。不過，本港甲廈面對高空置率，市場上累積逾千萬平方呎樓面待租，而今明兩年為甲廈供應高峰期，要消化樓面並不容易，故相信商業氣氛明年有望改善，空置率亦有望紓緩，但租金要反彈較難。

甲廈租務上，現時可算是租客主導市場，因市場空置樓面多，業主為增加競爭力，願意降低叫租，租客選擇甚多。在租金上，因普遍優質甲廈租金，已較高峰期下跌近3成，故機構的租金成本不變，可以選擇提升級數，搬至優質甲廈，例如從中區商廈，搬至同區超甲廈，故最優質甲廈，優勢上較大。

此外，全新落成的甲廈項目，同樣具優勢，因項目設備屬最高規格，而業主因應市況，已作明顯降價，故近月不少大型租務個案，來自機構搬遷至新甲廈。事實上，現時大型企業看重ESG元素，而新甲廈多在建築上、環保理念上等符合要求，對租客更有吸引力，故相信新甲廈租務個案持續向好。

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

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