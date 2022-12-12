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持貨壓力增 二手蘊釀第二波蝕讓潮？

地產 12:00 2022/12/12

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近期樓市跌勢加劇，二手蝕讓潮漸由2018年及2019高位入市的業主，擴散至更早年入市的小業主，若有關情況持續恐會形成骨牌效應，加速第二波大規模蝕讓潮的來臨。留意近期二手市場，不難發現部份早於2017年或之前入市的業主均出現帳面虧損離場情況，如指標上車屋苑沙田第一城42座低層C室2房，實用面積304平方呎，原業主2017年中以420萬元入市，惟日前以405萬元沽售，帳面損手15萬元，蝕幅3.6%。

此外，西貢碧沙路一幢獨立屋，實用面積3666平方呎，4房，連約4245平方呎大花園，新近以1.08億元易手，按原業主2016年約1.31億元購入價連，帳面更大幅虧損2300萬元或18%。

無可否認，樓價不斷下整及息率上升，將加重小業主持貨壓力，尤其2018年及2019年高位入市的一批業主，早已出現一波壯士斷臂的大規模蝕讓情況，有地產代理更統計，最近約4年或以內入市的買家，近期沽貨損手比例就高達約45%。

反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，現時已挫至2017年10以來低位，截至上周五報159.16點，意味持貨壓力漸漸擴至2017年或之前入市的業主，若未來持續有更多業主睇淡後市，不惜蝕讓沽貨，勢觸發信心危機，加速其他相若業主的沽貨步伐，不利後市發展之餘，亦會引發第二波大規模蝕讓潮的來臨。

記者：鄭達偉
 

持貨壓力增 二手蘊釀第二波蝕讓潮？

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