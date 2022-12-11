守住佐治亞州 拜登安枕無休？ 國際 22:12 2022/12/11 分享： 分享： 美國佐治亞州的參議院席位塵埃落定，民主黨的沃諾克（Raphael Warnock）成功連任。 這場勝仗令民主黨在共計100席的參議院增至51席，不但較中期選舉前有遠多於只增1席的優勢，更對兩年後的總統大選帶來一定啟示。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 相關文章 生活指數高 未必是壞事 2022/12/08 生活指數高 未必是壞事 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 2022/12/07 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 2022/12/06 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 2022/12/05 保守黨補選慘敗 恐是災難之始 歐不敢冒險 石油博弈俄先贏一局 2022/12/04 歐不敢冒險 石油博弈俄先贏一局 你可能感興趣 生活指數高 未必是壞事 21:08 2022/12/08 生活指數高 未必是壞事 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 20:54 2022/12/07 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 21:19 2022/12/06 美就業市場仍熱 礙降伏通脹 最新專欄文章 國金札記 - 歐美標準調查 港生活費貴得「有理」 2022/12/09 歐美標準調查 港生活費貴得「有理」 國金札記 - 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 2022/12/08 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 國金札記 - 就業市場仍熱 礙美降伏通脹 2022/12/07 就業市場仍熱 礙美降伏通脹 國金札記 - 英保守黨補選慘敗 恐是災難之始 2022/12/06 英保守黨補選慘敗 恐是災難之始 國金札記 - 歐不敢冒險痛擊 石油博弈俄先贏一局 2022/12/05 歐不敢冒險痛擊 石油博弈俄先贏一局 政治 選舉 拜登 特朗普 佐治亞 美國參議院 總統大選 白宮 美國共和黨 美國民主黨