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守住佐治亞州 拜登安枕無休？

國際 22:12 2022/12/11

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美國佐治亞州的參議院席位塵埃落定，民主黨的沃諾克（Raphael Warnock）成功連任。 這場勝仗令民主黨在共計100席的參議院增至51席，不但較中期選舉前有遠多於只增1席的優勢，更對兩年後的總統大選帶來一定啟示。

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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