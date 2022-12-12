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鍾南山料穗3月復常在望 通關有望？

財金專欄 2022/12/12

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內地抗疫權威鍾南山前日的說話，廣州明年上半年料可恢復疫情前生活狀態。此說法令人振奮，因為若然成真，按此推斷，港人渴望的內地恢復通關，屆時相信有望成真。

1月至2月中爆發 控疫後平穩

香港的抗疫策略，與內地

...

撰文 : 傅流螢

欄名 : 有政戲

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