鍾南山料穗3月復常在望 通關有望？ 財金專欄 2022/12/12 分享： 分享： 內地抗疫權威鍾南山前日的說話，廣州明年上半年料可恢復疫情前生活狀態。此說法令人振奮，因為若然成真，按此推斷，港人渴望的內地恢復通關，屆時相信有望成真。 1月至2月中爆發 控疫後平穩 香港的抗疫策略，與內地 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 港溫和寬防疫 這個冬天繼續戴口罩 2022/12/09 港溫和寬防疫 這個冬天繼續戴口罩 有政戲 - 中港通關進展 新年有好消息？ 2022/12/08 中港通關進展 新年有好消息？ 有政戲 - 關愛隊政府資助大縮水 團體「含淚支持」？ 2022/12/07 關愛隊政府資助大縮水 團體「含淚支持」？ 有政戲 - 「錢搵來是使的」 財司再派消費券機會高？ 2022/12/06 「錢搵來是使的」 財司再派消費券機會高？ 有政戲 - 江澤民明追悼會 李家超料留港主持大局 2022/12/05 江澤民明追悼會 李家超料留港主持大局 鍾南山 疫情 中國 香港 廣州