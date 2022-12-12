  • 16°C
香港時間 : 20221212日 (週一) 02:35
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

舖市疲弱 便利店崛起

財金專欄 2022/12/12

分享：

分享：

曾是全球最貴舖租的香港，經過疫情後旅遊業尚未回復，租金亦明顯下挫，令排名下跌，但以近期租務來看，核心區出現新商戶多屬相對民生，便利店更乘勢進駐，商舖租金料在低位持續，要明顯反彈需時。

一綫街道呎租933

...

撰文 : 唐榮

欄名 : 專家樓論

最新專欄文章

專家樓論 - 政府「拆牆鬆綁」造地 勿忽略民意
2022/12/10
政府「拆牆鬆綁」造地 勿忽略民意
專家樓論 - 「0+3」入境措施+中港有望通關 利好港甲廈市場
2022/12/10
「0+3」入境措施+中港有望通關 利好港甲廈市場
專家樓論 - 官方與民間 樓市數據存差異
2022/12/09
官方與民間 樓市數據存差異
專家樓論 - 這一類二手樓 有機扭轉頹勢
2022/12/08
這一類二手樓 有機扭轉頹勢
專家樓論 - 最硬淨屋苑
2022/12/07
最硬淨屋苑
便利店 商舖 零售 尖沙咀 銅鑼灣 香港 旺角 中環

上一篇文章

中國經濟來年走向 數字勾勒政策框架

下一篇文章

鍾南山料穗3月復常在望 通關有望？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

投資廣角鏡 - 持續超高息好榜樣
持續超高息好榜樣
領展派息具吸引力
領展派息具吸引力
中交趁低買 中期底背馳
中交趁低買 中期底背馳
投資坐標 - 醫療股升與跌各有前因！
醫療股升與跌各有前因！
投資坐標 - 中國沙特加強合作誰受益?
中國沙特加強合作誰受益?
投資坐標 - 除高息前後如何操盤?
除高息前後如何操盤?