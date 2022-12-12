舖市疲弱 便利店崛起

曾是全球最貴舖租的香港，經過疫情後旅遊業尚未回復，租金亦明顯下挫，令排名下跌，但以近期租務來看，核心區出現新商戶多屬相對民生，便利店更乘勢進駐，商舖租金料在低位持續，要明顯反彈需時。

一綫街道呎租933

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