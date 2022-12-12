舖市疲弱 便利店崛起 財金專欄 2022/12/12 分享： 分享： 曾是全球最貴舖租的香港，經過疫情後旅遊業尚未回復，租金亦明顯下挫，令排名下跌，但以近期租務來看，核心區出現新商戶多屬相對民生，便利店更乘勢進駐，商舖租金料在低位持續，要明顯反彈需時。 一綫街道呎租933 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 政府「拆牆鬆綁」造地 勿忽略民意 2022/12/10 政府「拆牆鬆綁」造地 勿忽略民意 專家樓論 - 「0+3」入境措施+中港有望通關 利好港甲廈市場 2022/12/10 「0+3」入境措施+中港有望通關 利好港甲廈市場 專家樓論 - 官方與民間 樓市數據存差異 2022/12/09 官方與民間 樓市數據存差異 專家樓論 - 這一類二手樓 有機扭轉頹勢 2022/12/08 這一類二手樓 有機扭轉頹勢 專家樓論 - 最硬淨屋苑 2022/12/07 最硬淨屋苑 便利店 商舖 零售 尖沙咀 銅鑼灣 香港 旺角 中環