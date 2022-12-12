中國經濟來年走向 數字勾勒政策框架 財金專欄 2022/12/12 分享： 分享： 一年一度的中央經濟工作會議，預計下周召開。此前召開的中共中央政治局會議，已為中央經濟工作會議定調拍板，中國經濟界連日來都在解讀中共中央政治局會議內容，有長篇報告分析的，也有拿上年會議公報逐字對照的，還 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 地方喊響拼經濟 出海搶單大升溫 2022/12/10 地方喊響拼經濟 出海搶單大升溫 國情知聞 - 新舊交替期 聚焦特殊經濟會議 2022/12/09 新舊交替期 聚焦特殊經濟會議 國情知聞 - 防疫快步優化 經濟重啟新調 2022/12/08 防疫快步優化 經濟重啟新調 國情知聞 - 中經會年底召開 將聚焦三重任務 2022/12/07 中經會年底召開 將聚焦三重任務 國情知聞 - 「保五」不約而同 來年另商大計 2022/12/06 「保五」不約而同 來年另商大計 中國 經濟 政治 中共中央政治局