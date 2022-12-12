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守住佐治亞州 拜登安枕無休？

財金專欄 2022/12/12

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美國佐治亞州的參議院席位塵埃落定，民主黨的沃諾克成功連任。這場勝仗令民主黨在共計100席的參議院增至51席，不但較中期選舉前有遠多於只增1席的優勢，更對兩年後的總統大選帶來一定啟示。

按佐治亞州的選舉法

...

撰文 : 嚴智勇

欄名 : 國金札記

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