守住佐治亞州 拜登安枕無休？ 財金專欄 2022/12/12 分享： 分享： 美國佐治亞州的參議院席位塵埃落定，民主黨的沃諾克成功連任。這場勝仗令民主黨在共計100席的參議院增至51席，不但較中期選舉前有遠多於只增1席的優勢，更對兩年後的總統大選帶來一定啟示。 按佐治亞州的選舉法 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 嚴智勇 欄名 : 國金札記 最新專欄文章 守住佐治亞州 拜登安枕無休？ 2022/12/11 守住佐治亞州 拜登安枕無休？ 國金札記 - 歐美標準調查 港生活費貴得「有理」 2022/12/09 歐美標準調查 港生活費貴得「有理」 國金札記 - 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 2022/12/08 台積電赴美設廠 生產綫美國化？ 國金札記 - 就業市場仍熱 礙美降伏通脹 2022/12/07 就業市場仍熱 礙美降伏通脹 國金札記 - 英保守黨補選慘敗 恐是災難之始 2022/12/06 英保守黨補選慘敗 恐是災難之始 美國 特朗普 拜登 選舉 總統大選 佐治亞