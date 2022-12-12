守住佐治亞州 拜登安枕無休？

美國佐治亞州的參議院席位塵埃落定，民主黨的沃諾克成功連任。這場勝仗令民主黨在共計100席的參議院增至51席，不但較中期選舉前有遠多於只增1席的優勢，更對兩年後的總統大選帶來一定啟示。

按佐治亞州的選舉法

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入