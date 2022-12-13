洪灝：中港股市明年看法

思睿集團首席經濟學家洪灝在Wind首席經濟學家論壇上，分享了他對中港股市的最新觀點，並認為最壞的情境已經過去。

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2022年中國經濟發生周期性觸底，未來6個月全球市場會非常動盪。

今年的房地產投資表現非常差，商品房銷售同比衰減大概40%。加上消費需求也不行，所以，中國的經濟增長就受到了嚴峻的考驗。

但到了11月1號市場觸及低點後開始反彈。

值得注意的是11月1號市場觸及的低點，尤其是海外市場的低點，跟2020年3月份中國新冠疫情最猛的時候的低點水平基本上是一致的。

從邏輯的角度來看，經過了三年的休整重建、接種疫苗以及防疫經驗的積累，現在的市場不太可能或者說我們對付疫情的能力要比三年前差。

如果把去年的框架沿用到今年的框架，大的框架是7~11年的時間維度，現在並沒有看到所謂的新的牛市。但是從短周期角度去思考，可以看到2022年中國經濟發生周期性觸底，或者甚至可以說是復甦。

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中國重啟之後需求一定會上升，但2023年出口增速可能進一步下降。

中國重啟之後需求一定會上升，但是可能需要花一點時間。

在中國需求上升的時候，中國對海外大宗商品的需求是上升的，對進口的需求也是上升的。同時由於剛剛解封，所以剛開始會產生一定生產層面上的衝擊。

因此未來的2023年，中國的出口的增速可能會進一步的下降。在這個時候對外通脹的壓力就會出現了。

在中國重啟之後，來自上游價格的壓力就會隨之而來，這個取決於中國消費復甦的速度等。

美聯儲貨幣政策的調整從鷹派轉為非鷹派，中國首先轉向，很可能導致美聯儲轉向的難度比想像的要大很多。

因此全球經濟領先指標顯示，全球經濟下行的速度可能比經濟學家想像的要嚴峻。

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未來4-6個月，周期性的板塊和成長性的板塊會表現比較好。

中國對於疫情的調整，大家也看到了，現在應該沒有任何懸念了，解封重新開放的方向是非常確定的。

從市場的反應，從大家的情緒，從收到的各方面交流來看，大家對於政策是非常支持的。

這個時候應該怎麼樣去佈局，什麼樣的板塊可能會跑贏？

成長和價值還有周期性和防禦性板塊，已經開始修復了。

這個時候應該會看到利潤率周期的修復，在未來的4-6個月，周期性的板塊和成長性的板塊會相對表現比較好。

市場從一個非常低的水平開始修復，作為市場參與者，我們是非常歡迎這種修復的。

交易已經展開了，我們已看到利潤率周期領先周期性板塊的相對表現和成長性板塊的相對表現。

所以，我們應該會看到這些板塊的相對收益，應該是繼續修復。

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