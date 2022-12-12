管濤剖析人民幣滙率反轉關鍵條件（不斷更新）

曾任國家外匯管理局國際收支司司長的中銀證券全球首席經濟學家管濤指出，明天人民幣的漲跌不取決於美元強弱和中美利差，而是取決於中國經濟基本面，做好「三穩」工作將是關鍵。

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管濤表示，今年自3月初以來，人民幣滙率（下文如非特指，均指對美元雙邊滙率）衝高回落，到10月底11月初，從6.30跌至7.30比1附近，最多較年內高點回撤近14%。年底，對於明年人民幣滙率走勢，多空觀點分歧較大。其中，有人提出，明年人民幣滙率反轉沒有懸念，依據是滙率被低估，然事情果真如此簡單嗎？

人民幣的均衡滙率

均衡滙率是指與一國宏觀經濟同時達到中長期內外均衡狀態相一致的真實滙率水平。其中，對內均衡是指經濟增長達到潛在產出水平，同時就業充分、物價穩定；

對外均衡是指國際收支尤其是經常項目收支基本平衡，經常項目順逆差與GDP之比在合理範圍以內（國際認可的合理區間為±4%）。

此處的內外均衡，不是指一年以內的短期經濟運行狀態，而是至少兩三年甚至更長時間的中長期。

日常，人們關心的是人民幣對美元滙率的合理水平，但這與理論上的均衡滙率相去甚遠。理論上，均衡滙率是指多邊滙率，即滙率指數，包括名義有效滙率（NEER）和實際有效滙率（REER）。這是因為一國對外經貿關系日益多元化，國際貨幣體系也日趨多極化，多邊滙率才能更好反映一國貨幣滙率的合理狀況。

現實中，同一個雙邊滙率水平，有可能對應不同的多邊滙率。如今年10月底，人民幣滙率中間價收在7.20附近，這與2020年5月底和2008年1月底的水平相近。但是，今年10月份，國際清算銀行（BIS）編制的人民幣NEER和REER指數分別為127.11和124.06。

用雙邊滙率研判均衡滙率容易產生貨幣幻覺，用多邊滙率有助於做出更為精准的判斷。在前述3個時間點雙邊滙率水平相近的情況下，如果與兩年多前相比，從REER看，很難說現在人民幣滙率低估特別是明顯低估了。

當然，上述結論下得有些魯莽，因為市場滙率升/貶值不等於高/低估的滙率失調（exchange rate misalignment）。均衡滙率並非固定不變的，如經濟高速成長伴隨着技術進步降准，全要素生產率提高，就可能推動均衡滙率升值。而當均衡滙率升值快於市場滙率時，市場滙率升值就不必然造成滙率高估。這就是著名的「巴拉薩-薩繆爾森效應」，也是「強勢的經濟、強勢的貨幣」說法的由來。

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報告來源：中銀證券

編輯：陳文政

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