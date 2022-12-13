預期加息放緩 部署入市科技和金融股

今周可謂是全球市場期待已久的超級重磅周。

首先出爐的是一項衡量美國通脹水平的關鍵指標，11月CPI數據的公布。美國通脹數據在今年一整年都有舉足輕重的作用，其對美股甚至全球股市造成巨大影響，交易員都密切關注全球物價不斷飆升的情況下，如何從CPI數據能夠窺見美聯儲及全球央行為應對高通脹可能進行的政策路徑。

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該數據未必直接影響美聯儲周四公布的利率決議會，但有機會改變此後美聯儲政策基調，包括FOMC票委們對於美國經濟和利率預期的展望。如果通脹有回落的迹象，就很大可能會緩和美聯儲在明年持續加息的機率，從而在年底前提振股市。

由於美聯儲今年的連番加息，大大提高了借貸成本，美國股市今年受此影響而下跌了約25%，當中以借貸比例較高的科技股可謂首當其衝。

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作者：惠峰國際發展董事張玉峰

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