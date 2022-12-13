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2圖展望2023 施羅德Alex Tedder：滯脹應不會再發生

財金猛人追蹤 00:06 2022/12/13

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美國聯儲局將於香港時間12月15日上午3時公布議息結，隨着美國通脹有回落趨勢，市場預期今次加息幅度會放慢至0.5厘（點擊圖片放大）。施羅德投環球及美國股票主管及首席投資總監Alex Tedder更預期，滯脹應不會再發生，並有2圖作說明。

    點擊圖片放大
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兩大專家：港股明年重上兩萬二下一頁

正當環球物價壓力因疫情後供應鏈瓶頸而嚴重上漲之際，俄烏衝突令能源及食品成本大幅上升。大多數肩負着控制通脹使命的央行官員，均面臨着成本與物價螺旋式上升的現實。

投資者會為央行行動或不足以抵抗市場對工資不斷上升的需求，而感到憂慮亦不無道理，更有討論指70年代的滯脹（即增長停滯／通脹上升）或將捲土重來。然而，盡管2022年的物價衝擊，與當年的情形略有相似之處，但Alex指：

值得留意的是基本通脹（通常被稱為「核心通脹」）似乎已有所放緩，由於供應鏈壓力緩解（點擊圖片放大）、借貸成本上漲、消費者收入減少，以及樓價下跌，有助環球經濟降温及抑制需求，相信通脹下降趨勢可望於未來數月持續。

在上述背景下，Alex及他的團隊預期，工資需求亦將放緩。雖然不少市場人士認為，許多地方的勞動力持續短缺，加上罷工行動迅速增加，有理由對工資上漲持審慎態度，但是Alex猜測：

勞動力靈活性將有可能隨着經濟放緩而提高。企業無疑將採取推遲招聘和裁員的措施。事實上，相關迹象已可清楚從科技業見得，該行業的管理層言論出乎意料地貼近經濟現實。

此外，目前處於歷史低位的勞動參與率，有可能會隨着非勞動參與者（例如許多50多歲的人），決定重投勞動力市場而上升。

自動化+勞動參與人數增 限制未來工資成本

最後......

......欲更詳盡分析及點擊關圖表，訂戶可登入繼續瀏覽。

編輯：蕭悅潾

延伸閱讀：

經濟前景相關分析，詳見：【美國】【中國官方PMI】【財新中國PMI

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...

撰文 : Alex Tedder 施羅德投環球及美國股票主管及首席投資總監

欄名 : 名家看法

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