2圖展望2023 施羅德Alex Tedder：滯脹應不會再發生（第二版）

本文第一版提及施羅德投資環球及美國股票主管及首席投資總監Alex Tedder更預期，滯脹應不會再發生，以及預料美股標普500指數的每股盈利在2023年第三季左右被調升、熊市接近尾聲，並有2圖作說明。至於現時投資方向，Alex認為：

一系列政府及企業開支，將有助提升供應鏈的安全性，例如投資在可再生能源之上、生產設施回流或重新安置、為新的食品生產方法提供支持；或保護策略性行業（例如半導體芯片、科技軟件或生物技術）。

Alex及他的團隊專注於能夠在具挑戰性環境下，透過承擔合理的風險水平實現穩健發展的企業。上述領域中......

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【第一版刊於12月13日 00：06】

美國聯儲局將於香港時間12月15日上午3時公布議息結，隨着美國通脹有回落趨勢，市場預期今次加息幅度會放慢至0.5厘（點擊圖片放大）。施羅德投資環球及美國股票主管及首席投資總監Alex Tedder更預期，滯脹應不會再發生，並有2圖作說明。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

兩大專家：港股明年重上兩萬二【下一頁】

正當環球物價壓力因疫情後供應鏈瓶頸而嚴重上漲之際，俄烏衝突令能源及食品成本大幅上升。大多數肩負着控制通脹使命的央行官員，均面臨着成本與物價螺旋式上升的現實。

投資者會為央行行動或不足以抵抗市場對工資不斷上升的需求，而感到憂慮亦不無道理，更有討論指70年代的滯脹（即增長停滯／通脹上升）或將捲土重來。然而，盡管2022年的物價衝擊，與當年的情形略有相似之處，但Alex指：

值得留意的是基本通脹（通常被稱為「核心通脹」）似乎已有所放緩，由於供應鏈壓力緩解（點擊圖片放大）、借貸成本上漲、消費者收入減少，以及樓價下跌，有助環球經濟降温及抑制需求，相信通脹下降趨勢可望於未來數月持續。

在上述背景下，Alex及他的團隊預期，工資需求亦將放緩。雖然不少市場人士認為，許多地方的勞動力持續短缺，加上罷工行動迅速增加，有理由對工資上漲持審慎態度，但是Alex猜測：

勞動力靈活性將有可能隨着經濟放緩而提高。企業無疑將採取推遲招聘和裁員的措施。事實上，相關迹象已可清楚從科技業見得，該行業的管理層言論出乎意料地貼近經濟現實。

此外，目前處於歷史低位的勞動參與率，有可能會隨着非勞動參與者（例如許多50多歲的人），決定重投勞動力市場而上升。

自動化+勞動參與人數增 限制未來工資成本

最後......

......欲更詳盡分析及點擊關圖表，訂戶可登入繼續瀏覽。

編輯：蕭悅潾

延伸閱讀：

經濟前景相關分析，詳見：【美國】【中國官方PMI】【財新中國PMI】

★★季季新出電子書－新書預告★★

新書出爐：加息潮下，金股滙債波動不已，從穩陣出發，躺着也要賺的角度，為你籌謀賺盡加息潮的電子書系列──《賺盡加息潮（第1冊）－從息入手》已經登場，訂戶可按此登入盡覽；第2冊《賺盡加息潮（第2冊）－讓時間幫你揾錢》即將緊接推出，密切留意最新推廣！

更多精彩電子書選擇，可按此登入電子書架，豐富藏書無限瀏覽。

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入