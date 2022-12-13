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資金流春江水暖    消費股不能不買

研究報告 07:00 2022/12/13

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防疫政策調整後消費彈性如何？疫情本身的發展和刺激政策決定消費反彈的力度。以香港和新加坡為例，疫情緩解疊加消費券刺激，居民消費意願明顯回升，零售業總銷貨價值急速反彈，增速大超市場預期。國內防疫政策持續優化， 內外資風險偏好抬升，消費股不能錯過。  
        
11月以來，優化防控「二十條」和「新十條」接連出台，各地區疫情防控政策迅速調整優化。疫情對經濟的干擾進一步減弱將是大趨勢，內外資也對中國明年的經濟增長預期有了明顯改善。資產表現來看，人民幣滙率走強使得中國資產的吸引力提升，北向資金大幅買入；長債收益率上行，中美利差倒掛幅度收斂；風險偏好驅動股市走出一輪估值修復行情，上證指數重回3200點附近，恒生指數重回20000點附近。

食品飲料跑贏大市

分行業看，上星期SW一級行業中食品飲料淨漲幅居首，上漲7.2%，跑贏滬深300指數3.9個百分點。白酒和啤酒領漲。其中，以SW食品飲料為行業基準，白酒和啤酒領漲，分別上漲8.3%、上漲7.2%，白酒跑贏行業1.1個百分點，啤酒漲幅與行業持平。

截止2022年12月9日，北向資金累計淨買入17,116.8億（人民幣‧下同），2022年12月5日到12月9日淨買入65.5億元，前一周2022年12月5日到12月9日買入265.1億元。從行業配置來看，食品飲料淨買入金額居首，淨買入64.92億元，上周淨買入37.04億元；北向資金淨賣出規模最大為電力設備，淨賣出51.78億元。

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