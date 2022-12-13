北京迎疫情海嘯  「去清零」受考驗

隨著上周內地「新十條」發佈，各地陸續啓動退出「動態清零」程序，由「層層加碼」迅速轉向「層層減碼」。此前三年間防疫措施最嚴密的首都北京，也在幾天內撤除絕大部分防疫措施，不過，與防疫轉向同樣迅速的，還有確診患者的激增，令北京正經歷放開後的第一波疫情海嘯。

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