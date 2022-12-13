北京迎疫情海嘯 「去清零」受考驗 中國 08:00 2022/12/13 分享： 分享： 隨著上周內地「新十條」發佈，各地陸續啓動退出「動態清零」程序，由「層層加碼」迅速轉向「層層減碼」。此前三年間防疫措施最嚴密的首都北京，也在幾天內撤除絕大部分防疫措施，不過，與防疫轉向同樣迅速的，還有確診患者的激增，令北京正經歷放開後的第一波疫情海嘯。 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 相關文章 李克強：隨著防疫優化中國經濟增速會持續回升 2022/12/08 李克強：隨著防疫優化中國經濟增速會持續回升 【內地防疫新十條】梁萬年：優化防控不是被動放開 更不是完全放開 2022/12/07 【內地防疫新十條】梁萬年：優化防控不是被動放開 更不是完全放開 花旗：中國重新開放方向明確 料防疫放鬆「非一次性」 2022/11/07 花旗：中國重新開放方向明確 料防疫放鬆「非一次性」 北京市：發熱門診單日接診2.2萬人 急救電話是常態時6倍 2022/12/12 北京市：發熱門診單日接診2.2萬人 急救電話是常態時6倍 你可能感興趣 李克強：隨著防疫優化中國經濟增速會持續回升 19:43 2022/12/08 李克強：隨著防疫優化中國經濟增速會持續回升 【內地防疫新十條】梁萬年：優化防控不是被動放開 更不是完全放開 16:06 2022/12/07 【內地防疫新十條】梁萬年：優化防控不是被動放開 更不是完全放開 花旗：中國重新開放方向明確 料防疫放鬆「非一次性」 16:54 2022/11/07 花旗：中國重新開放方向明確 料防疫放鬆「非一次性」 方艙醫院 防疫措施 中國疾病預防控制中心 疫情 經濟 廣州 北京 中國