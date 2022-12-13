  • 15°C
香港時間 : 20221213日 (週二) 08:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 美國大選 疫苗 中美關係 新盤
趨勢

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北京迎疫情海嘯  「去清零」受考驗

中國 08:00 2022/12/13

分享：

分享：

隨著上周內地「新十條」發佈，各地陸續啓動退出「動態清零」程序，由「層層加碼」迅速轉向「層層減碼」。此前三年間防疫措施最嚴密的首都北京，也在幾天內撤除絕大部分防疫措施，不過，與防疫轉向同樣迅速的，還有確診患者的激增，令北京正經歷放開後的第一波疫情海嘯。

...

相關文章

李克強：隨著防疫優化中國經濟增速會持續回升
2022/12/08
李克強：隨著防疫優化中國經濟增速會持續回升
【內地防疫新十條】梁萬年：優化防控不是被動放開 更不是完全放開
2022/12/07
【內地防疫新十條】梁萬年：優化防控不是被動放開 更不是完全放開
花旗：中國重新開放方向明確 料防疫放鬆「非一次性」
2022/11/07
花旗：中國重新開放方向明確 料防疫放鬆「非一次性」
北京市：發熱門診單日接診2.2萬人 急救電話是常態時6倍
2022/12/12
北京市：發熱門診單日接診2.2萬人 急救電話是常態時6倍

你可能感興趣

李克強：隨著防疫優化中國經濟增速會持續回升
19:43 2022/12/08
李克強：隨著防疫優化中國經濟增速會持續回升
【內地防疫新十條】梁萬年：優化防控不是被動放開 更不是完全放開
16:06 2022/12/07
【內地防疫新十條】梁萬年：優化防控不是被動放開 更不是完全放開
花旗：中國重新開放方向明確 料防疫放鬆「非一次性」
16:54 2022/11/07
花旗：中國重新開放方向明確 料防疫放鬆「非一次性」
方艙醫院 防疫措施 中國疾病預防控制中心 疫情 經濟 廣州 北京 中國

下一篇文章

【通脹偵察站】沙特稱中國應對新冠疫情將影響2023年油價走勢（持續更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

拼多多走出去 激低價震懾美國人
拼多多走出去 激低價震懾美國人
逼近兩萬點 明年點睇？港股三步走 中信證券教路買貨策略
逼近兩萬點 明年點睇？港股三步走 中信證券教路買貨策略
守住佐治亞州 拜登安枕無休？
守住佐治亞州 拜登安枕無休？
專家樓論 - 「0+3」入境措施+中港有望通關 利好港甲廈市場
「0+3」入境措施+中港有望通關 利好港甲廈市場
【通脹偵察站】沙特稱中國應對新冠疫情將影響2023年油價走勢（持續更新）
【通脹偵察站】沙特稱中國應對新冠疫情將影響2023年油價走勢（持續更新）
後疫情時代經濟復甦之路如何走？建銀國際：關注四大趨勢
後疫情時代經濟復甦之路如何走？建銀國際：關注四大趨勢