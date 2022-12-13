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瑞信陶冬：美債明年好過股市

財金專欄 2022/12/13

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美國聯儲局議息前夕，瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬前瞻最新美國息率、經濟及債市動向，並為投資形勢作出最新分析。

美國經濟的衰退陰霾日漸濃厚，從持續的長短債券利率倒掛，到石油價格一路下滑，都令人感

...

撰文 : 陶冬 瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席

欄名 : 名家觀點

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