瑞信陶冬：美債明年好過股市

美國聯儲局議息前夕，瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬前瞻最新美國息率、經濟及債市動向，並為投資形勢作出最新分析。

美國經濟的衰退陰霾日漸濃厚，從持續的長短債券利率倒掛，到石油價格一路下滑，都令人感

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