瑞信陶冬：美債明年好過股市 財金專欄 2022/12/13 分享： 分享： 美國聯儲局議息前夕，瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席陶冬前瞻最新美國息率、經濟及債市動向，並為投資形勢作出最新分析。 美國經濟的衰退陰霾日漸濃厚，從持續的長短債券利率倒掛，到石油價格一路下滑，都令人感 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 陶冬 瑞信亞太區私人銀行部大中華區副主席 欄名 : 名家觀點 最新專欄文章 法國外貿銀行：香港樓市下跌壓力未除 2022/12/09 法國外貿銀行：香港樓市下跌壓力未除 瑞銀汪濤：中國經濟修復需數年 2022/12/08 瑞銀汪濤：中國經濟修復需數年 施羅德：高收益債券看高一綫 2022/12/07 施羅德：高收益債券看高一綫 中金：中國11月經濟數據偏弱 2022/12/06 中金：中國11月經濟數據偏弱 瑞士百達：保護生物多樣性基金倍增 2022/12/02 瑞士百達：保護生物多樣性基金倍增 疫情 中國 經濟 香港 美國 美股 通脹 加息 貨幣政策 陶冬