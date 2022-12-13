新春行情到 旺旺趁平買 財金專欄 2022/12/13 分享： 分享： 港股昨日下跌，惟內地放鬆防疫措施，港股升浪應該未完。由於明年1月22日是大年初一，新春行情即將來臨，會是中國旺旺（00151）衝業績和追回上半年盈利倒退的機會，更重要是股價在年尾和年頭有季節性行情。 中 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 余少文 欄名 : 中字股實力談 最新專欄文章 中字股實力談 - 【港股回氣】恒指小回三個支持位（第三版） 2022/12/12 【港股回氣】恒指小回三個支持位（第三版） 中字股實力談 - 新遊戲上市 網龍有賣點 2022/12/10 新遊戲上市 網龍有賣點 中字股實力談 - 【捕風捉影】北水側閃 港股要睇位（第四版） 2022/12/09 【捕風捉影】北水側閃 港股要睇位（第四版） 中字股實力談 - 恒指頭肩底 目標22200 2022/12/03 恒指頭肩底 目標22200 中字股實力談 - 港股下周料繼續小回 恒指旗形可見210（第二版） 2022/12/02 港股下周料繼續小回 恒指旗形可見210（第二版） 農曆新年 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 零食 中國旺旺（00151） 統一企業中國（00220） 康師傅（00322）