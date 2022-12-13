新春行情到 旺旺趁平買

港股昨日下跌，惟內地放鬆防疫措施，港股升浪應該未完。由於明年1月22日是大年初一，新春行情即將來臨，會是中國旺旺（00151）衝業績和追回上半年盈利倒退的機會，更重要是股價在年尾和年頭有季節性行情。

中

...

訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！

計劃詳情 登入