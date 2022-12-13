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新春行情到 旺旺趁平買

財金專欄 2022/12/13

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港股昨日下跌，惟內地放鬆防疫措施，港股升浪應該未完。由於明年1月22日是大年初一，新春行情即將來臨，會是中國旺旺（00151）衝業績和追回上半年盈利倒退的機會，更重要是股價在年尾和年頭有季節性行情。

...

撰文 : 余少文

欄名 : 中字股實力談

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農曆新年 每股盈利 每股派息 每股資產淨值 市盈率 市帳率 零食 中國旺旺（00151） 統一企業中國（00220） 康師傅（00322）

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