居屋價跌 造就上車機會

樓價反覆下跌，連資助房屋亦不例外，二手居屋樓價下滑，甚至跌至低於新居屋水平，配合「白居二」等政策，預計未來市民要上車將會更加容易。

二手居屋樓價回落速度，部份較私樓更明顯

今屆將軍澳、沙田新居屋呎價不少高於7千元

將軍澳廣明苑1房居二市場首期僅32萬元

表面上，受到補地價等轉讓限制的二手居屋，跟私樓屬於兩個不同的市場，但實際上，當私樓樓價回落，並跟二手居屋樓價差距收窄，部分過往只能夠選擇居屋的買家，會轉向私樓市場，造成二手居屋亦同步回落。

同時，居屋的潛力買家以中低層收入階層為主，受疫情及經濟放緩的打擊，大於購買私樓的中產階層，導致近期二手居屋樓價回落的速度，甚至較私樓更為明顯。

隨着近期二手居屋樓價大幅回落，部分樓齡較新的二手居屋呎價跌穿1萬元，樓齡較舊的市區居屋亦不乏呎價7000至8000元選擇，相較之下，今屆將軍澳、沙田的新居屋呎價不少高於7000元，「樓王」北角驥華苑、啟德啟欣苑部分單位呎價更達1.1萬以上，新舊居屋價格開始重疊，甚至出現二手明顯平過一手情況。

由於現時新居屋定價與市價脫鈎，政府每年推出新居屋的時候，均吸引大批市民入表申請，惟新居屋數量始終不多，在供不應求情況下，大部分申請者惟有失望而回，等待下一輪新居屋推出。

現時在二手居屋造價貼近，甚至低於新居屋的情況下，市民除了申請新居屋亦可以用「白居二」平價入市，以日前成交的將軍澳廣明苑1房戶為例，在居二市場以320萬元易手，實用呎價7,390元，若果以9成按揭計算，首期只是32萬元。居屋樓價回落，造就更多上車機會。