通關傳言滿天飛 口岸「異動」惹猜想

內地上周三公布防疫「新十條」後，整個抗疫策略和形勢大轉變，香港何時與內地恢復通關，傳言滿天飛。港人殷切的期待，加上深圳通港各陸路口岸亦都有「異動」，令通關的各種傳言更顯得疑幻疑真。

多位建制資深人士均表

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