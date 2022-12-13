通關傳言滿天飛 口岸「異動」惹猜想 財金專欄 2022/12/13 分享： 分享： 內地上周三公布防疫「新十條」後，整個抗疫策略和形勢大轉變，香港何時與內地恢復通關，傳言滿天飛。港人殷切的期待，加上深圳通港各陸路口岸亦都有「異動」，令通關的各種傳言更顯得疑幻疑真。 多位建制資深人士均表 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 傅流螢 欄名 : 有政戲 最新專欄文章 有政戲 - 鍾南山料穗3月復常在望 通關有望？ 2022/12/12 鍾南山料穗3月復常在望 通關有望？ 有政戲 - 港溫和寬防疫 這個冬天繼續戴口罩 2022/12/09 港溫和寬防疫 這個冬天繼續戴口罩 有政戲 - 中港通關進展 新年有好消息？ 2022/12/08 中港通關進展 新年有好消息？ 有政戲 - 關愛隊政府資助大縮水 團體「含淚支持」？ 2022/12/07 關愛隊政府資助大縮水 團體「含淚支持」？ 有政戲 - 「錢搵來是使的」 財司再派消費券機會高？ 2022/12/06 「錢搵來是使的」 財司再派消費券機會高？ 口岸 香港 高鐵 政治