新盤撻訂比率上揚 財金專欄 2022/12/13 分享： 分享： 二手樓價持續回調，蝕讓、撻訂個案不斷增多。日前何文田君柏一個單位，買家入市5年後撻訂，損失1,335萬元，引起市場譁然。早年不少新盤為吸引投資者入市，提供超長成交期與投資者「對賭」，現時樓價急跌，新盤 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 唐榮 欄名 : 專家樓論 最新專欄文章 專家樓論 - 舖市疲弱 便利店崛起 2022/12/12 舖市疲弱 便利店崛起 專家樓論 - 政府「拆牆鬆綁」造地 勿忽略民意 2022/12/10 政府「拆牆鬆綁」造地 勿忽略民意 專家樓論 - 「0+3」入境措施+中港有望通關 利好港甲廈市場 2022/12/10 「0+3」入境措施+中港有望通關 利好港甲廈市場 專家樓論 - 官方與民間 樓市數據存差異 2022/12/09 官方與民間 樓市數據存差異 專家樓論 - 這一類二手樓 有機扭轉頹勢 2022/12/08 這一類二手樓 有機扭轉頹勢 撻訂 發展商 印花稅 銀行 屯門 何文田 白石角 君柏 帝御