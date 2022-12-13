二手樓價持續回調，蝕讓、撻訂個案不斷增多。日前何文田君柏一個單位，買家入市5年後撻訂，損失1,335萬元，引起市場譁然。早年不少新盤為吸引投資者入市，提供超長成交期與投資者「對賭」，現時樓價急跌，新盤

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