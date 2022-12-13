開局之年 走出谷底 財金專欄 2022/12/13 分享： 分享： 中國經濟的2023年，最大壓力是甚麼？答案最多的，還是經濟下行壓力，但有學者說，最大的應當是「開局壓力」，因為要開好局，經濟就不僅要走出谷底，還要設定新目標。 中國經濟過往的轉折之年，都有開局要求，明年 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 金里仁 欄名 : 國情知聞 最新專欄文章 國情知聞 - 中國經濟來年走向 數字勾勒政策框架 2022/12/12 中國經濟來年走向 數字勾勒政策框架 國情知聞 - 地方喊響拼經濟 出海搶單大升溫 2022/12/10 地方喊響拼經濟 出海搶單大升溫 國情知聞 - 新舊交替期 聚焦特殊經濟會議 2022/12/09 新舊交替期 聚焦特殊經濟會議 國情知聞 - 防疫快步優化 經濟重啟新調 2022/12/08 防疫快步優化 經濟重啟新調 國情知聞 - 中經會年底召開 將聚焦三重任務 2022/12/07 中經會年底召開 將聚焦三重任務 中國 經濟 政治 GDP 財政政策