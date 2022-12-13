中國經濟的2023年，最大壓力是甚麼？答案最多的，還是經濟下行壓力，但有學者說，最大的應當是「開局壓力」，因為要開好局，經濟就不僅要走出谷底，還要設定新目標。

中國經濟過往的轉折之年，都有開局要求，明年

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