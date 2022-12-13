熱炒中藥股「無厘頭」嗎?

承接上周五美股下跌及本周聯儲局公開市場委員會議息料將繼續加息，亞太區股市周一普遍回落，由上周回升得最勁的港股帶頭，內地股市以至日韓澳紐股市則偏軟。恒指跌得較多，收市跌五百點即2.2%回落至一萬九千四百

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