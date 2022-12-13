熱炒中藥股「無厘頭」嗎? 財金專欄 02:30 2022/12/13 分享： 分享： 承接上周五美股下跌及本周聯儲局公開市場委員會議息料將繼續加息，亞太區股市周一普遍回落，由上周回升得最勁的港股帶頭，內地股市以至日韓澳紐股市則偏軟。恒指跌得較多，收市跌五百點即2.2%回落至一萬九千四百 ... 訂閱指定計劃免費送您 2 套木瓜滋養套裝，除咗幫您滋養保濕，仲可以解決乾燥敏感肌！計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱， 向乾燥敏感肌說再見 ！ 撰文 : 曾廣標 欄名 : 投資坐標 最新專欄文章 投資坐標 - 中國沙特加強合作誰受益? 2022/12/09 中國沙特加強合作誰受益? 投資坐標 - 除高息前後如何操盤? 2022/12/07 除高息前後如何操盤? 投資坐標 - 醫療股升與跌各有前因！ 2022/12/06 醫療股升與跌各有前因！ 投資坐標 - 「三個代表」盈育偉大企業！ 2022/12/02 「三個代表」盈育偉大企業！ 投資坐標 - 大市雖勁彈宜保持審慎! 2022/11/30 大市雖勁彈宜保持審慎! 東岳集團（00189） H股 A股 英倫銀行 歐洲央行 美國聯儲局 加息 美股 股票 港股